nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени пройдет 5-ый фестиваль айкидо

18 мая 2018, 13:52
Фестиваль айкидо состоится 20 мая в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» (ул. В. Гнаровской, 1).

Это будет пятый по счету фестиваль. По словам организаторов, открытие пройдет в 12:30, а через 30 минут начнутся первые показательные выступления спортсменов.

Свое мастерство покажут самые юные представители девяти тюменских команд – это 150 воспитанников от 6 до 16 лет и старше. Отличившиеся участники мероприятия получат дипломы и медали, сообщает «Тюменская линия».

Стоит отметить, что в мае 2017 года Тюмень приняла четвертый фестиваль айкидо и около 700 спортсменов из России и стран СНГ. В ходе мероприятия один из участников получил черный пояс по айкидо.

Более того, областная федерация айкидо в Тюмени существует с 1999 года. За это время в Тюмени побывало множество именитых мастеров этого единоборства, а в городе ежегодно проходят Международные семинары по айкидо.

#Новости#Айкидо#Александр Мязин#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25