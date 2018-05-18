В Тюмени пройдет 5-ый фестиваль айкидо

Это будет пятый по счету фестиваль. По словам организаторов, открытие пройдет в 12:30, а через 30 минут начнутся первые показательные выступления спортсменов.
Свое мастерство покажут самые юные представители девяти тюменских команд – это 150 воспитанников от 6 до 16 лет и старше. Отличившиеся участники мероприятия получат дипломы и медали, сообщает «Тюменская линия».
Стоит отметить, что в мае 2017 года Тюмень приняла четвертый фестиваль айкидо и около 700 спортсменов из России и стран СНГ. В ходе мероприятия один из участников получил черный пояс по айкидо.
Более того, областная федерация айкидо в Тюмени существует с 1999 года. За это время в Тюмени побывало множество именитых мастеров этого единоборства, а в городе ежегодно проходят Международные семинары по айкидо.