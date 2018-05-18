На лекциях про здоровье тюменским пенсионерам навязывают кредиты

Как написал пользователь Виктор в своем сообщении в паблике «Тюмень», мошенники сначала обзванивают пенсионеров, а после рассылают СМС, которые являются пропуском на семинар. «На мероприятии их просят отключить телефоны. После этого люди возвращаются с кредитом в 123300 рублей и вот такими замечательными штуками. По бумагам компания проходит как "Станкино"», – рассказал молодой человек.
Редакция портала NashGorod.ru связалась с Виктором и выяснила, что так пострадала его мама. О том, что у родительницы внезапно появился кредит на крупную сумму после посещения «семинара», тюменец узнал в тот же день. Сразу обратился в банк, но сотрудники финансово-кредитной организации сказали, что отменить ничего не могут, пока от продавца не поступит письмо о возврате товара.
Виктор пытался поговорить с представителями компании, но сотрудники из раза в раз заверяют, что в ближайшее время с мужчиной свяжется их представитель. Молодому человеку до сих пор так никто и не перезвонил. Сейчас он ищет других горожан, столкнувшихся с этой фирмой.
«Там очень грамотно обрабатывают пенсионеров. Участникам рассказывают о волшебной вибромассажной накидке, которая стоит 123300 рублей. Но, если они сейчас оформят кредит, то получат 30% и подарок – пылесос и подушки. В итоге оформляют на них кредит в 105 тысяч рублей, потом на контакт не идут», – рассказывает молодой человек. В настоящее время тюменец планирует заявить в полицию о мошенничестве.
В пресс-службе УМВД по городу Тюмени отметили, что в данном случае нужно обращаться к юристам. «Мошенничество - это когда человек оплату произвел, а услугу или товар ему не предоставили. Если же заключен договор, и оплата произведена, либо товар куплен в кредит - это сделка, которая не является противозаконной. Здесь нужно обращаться к юристам и в судебном порядке рассматривать нюансы ситуации, включая расторжение сделки».
Напомним, что ранее в подобной деятельности была замечена компания «Гарант Финанс». Ее сотрудники предлагали своим клиентам оформить кредит за 10% от суммы сделки. Однако многим клиентам услуги так и не были оказаны, а некоторые при этом оставались с крупным займом.