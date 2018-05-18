На лекциях про здоровье тюменским пенсионерам навязывают кредиты

Редакция портала NashGorod.ru связалась с Виктором и выяснила, что так пострадала его мама. О том, что у родительницы внезапно появился кредит на крупную сумму после посещения «семинара», тюменец узнал в тот же день. Сразу обратился в банк, но сотрудники финансово-кредитной организации сказали, что отменить ничего не могут, пока от продавца не поступит письмо о возврате товара.