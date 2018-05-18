Аэродинамическая труба как вид отдыха и развлечения

Один из наиболее популярных развлечений у россиян сегодня - полеты в аэродинамической трубе. Этот вид отдыха привлекает все больше поклонников и завоевывает расположение людей разных возрастных категорий. Полеты в трубе пользуются спросом по нескольким причинам. Аттракцион привлекает своей необычностью, безопасностью, новыми ощущениями.
Полеты в аэродинамической трубе вызывают много вопросов у людей, которые ни разу не летали. Новичкам, которые только собираются совершить первый полет, стоит учесть ряд нюансов, чтобы не бояться лишний раз. Полеты в трубе абсолютно безопасны. Некоторые люди при посещении аттракциона многое домысливают, представляя себе, как внезапно отключается электричество, и все летуны падают вниз с огромной высоты. В реальности существует система безопасности, которая предотвращает внезапное отключение даже при поломках агрегатов в конструкции, подающей воздух.
Полеты в аэродинамической трубе - самый безопасный вид экстрима. Вы получаете чистые эмоции, не рискуя получить травму или разбиться. Именно отсутствие риска делает тренажер таким популярным. Многие из нас хотят получать яркие впечатления, но лишь единицы прыгают с парашютом. Потому что прыжки чреваты несчастными случаями. Статистика не радует любителей экстрима. По полетам в трубе такой статистики нет, потому что в ней никто не получал травм.
Собираясь полетать, важно заранее выбрать свободную одежду. Отлично подойдет спортивный костюм и кроссовки. Одежда не должна стеснять движения. Экипировку для полетов покупать не надо - ее выдадут на месте. Костюм подберут по размеру - выбор очень большой. Даже для дошкольников есть специальная экипировка. Специальной подготовки к полету не требуется. Нет необходимости идти в спортзал и заниматься - в трубе вы сможете укрепить мышцы намного быстрее и лучше. Полеты глубоко воздействуют на мышцы, делая их более сильными и возвращая утраченный тонус.
Полеты в трубе - это и отдых, и тренировка. Поднимаясь на потоке воздуха, вы ощущаете, как напрягаются мышцы. При этом есть возможность полноценно отдохнуть, сбросив внутреннее напряжение. Где еще есть возможность испытать так много положительных эмоций сразу? Конечно, можно организовать прыжки с парашютом или полет на воздушном шаре, но это дорого и небезопасно. Кроме того, все эти мероприятия требуют времени. Зато полет в трубе не требует затрат времени и обходится дешевле.
Полеты увлекают. Со временем вы можете так привыкнуть к этому ощущению, что станете регулярно посещать аттракцион. Это благоприятно повлияет на состояние мышц - каждый полет укрепляет мышцы и связки, тренирует вестибулярный аппарат. Польза от такого отдыха огромная, это заметили постоянные посетители аэротрубы. Полеты мало походят на традиционный вид отдыха с шашлыками и выездом на природу. Но и по яркости впечатлений они значительно превосходят выезд на природу.
Полеты не рекомендованы при наличии серьезных психических заболеваний, наличии проблем с сердцем и сердечно-сосудистой системой, переломами, травмами спины. Ограничений по весу при полете нет. Установка достаточно мощная, чтобы поднять человека с любым весом. Также к полетам не допускают людей в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Беременным женщинам тоже рекомендуют воздержаться от полетов до более благоприятного момента. Вот основной список противопоказаний, так что большинство людей могут прийти и совершить свой первый полет.
ИП Игнатова Астанда Александровна
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