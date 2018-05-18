Аэродинамическая труба как вид отдыха и развлечения

Полеты в трубе - это и отдых, и тренировка. Поднимаясь на потоке воздуха, вы ощущаете, как напрягаются мышцы. При этом есть возможность полноценно отдохнуть, сбросив внутреннее напряжение. Где еще есть возможность испытать так много положительных эмоций сразу? Конечно, можно организовать прыжки с парашютом или полет на воздушном шаре, но это дорого и небезопасно. Кроме того, все эти мероприятия требуют времени. Зато полет в трубе не требует затрат времени и обходится дешевле.