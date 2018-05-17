Тюменский водитель бросился на обидчика с топором

Судя по видео опубликованному в сети, конфликт произошел между водителями автомобилей «Mercedes» и «Lada». Водитель первой машины стоял на светофоре в среднем ряду трехполосной дороги. Крайняя левая полоса была свободна для движения. Именно по ней ехал водитель «Lada Granta».