Тюменский водитель бросился на обидчика с топором

В Тюмени на улице Ямской произошел конфликт между двумя водителями, который чуть не закончился трагедией.
Судя по видео опубликованному в сети, конфликт произошел между водителями автомобилей «Mercedes» и «Lada». Водитель первой машины стоял на светофоре в среднем ряду трехполосной дороги. Крайняя левая полоса была свободна для движения. Именно по ней ехал водитель «Lada Granta».
В какой-то момент водитель «Mercedes» открыл дверь и чуть не задел ею машину отечественного производства. После чего пнул Ладу. Водитель остановился и вышел на владельца Мерседеса с топором.
Что побудило водителя Мерседеса открыть дверь перед Ладой и по какой причине он пнул машину отечественного производства, пока неизвестно, сообщает URA.Ru.