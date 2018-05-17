nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменский водитель бросился на обидчика с топором

17 мая 2018, 16:33
В Тюмени на улице Ямской произошел конфликт между двумя водителями, который чуть не закончился трагедией.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени на улице Ямской произошел конфликт между двумя водителями, который чуть не закончился трагедией.

Судя по видео опубликованному в сети, конфликт произошел между водителями автомобилей «Mercedes» и «Lada». Водитель первой машины стоял на светофоре в среднем ряду трехполосной дороги. Крайняя левая полоса была свободна для движения. Именно по ней ехал водитель «Lada Granta».

В какой-то момент водитель «Mercedes» открыл дверь и чуть не задел ею машину отечественного производства. После чего пнул Ладу. Водитель остановился и вышел на владельца Мерседеса с топором.

Что побудило водителя Мерседеса открыть дверь перед Ладой и по какой причине он пнул машину отечественного производства, пока неизвестно, сообщает URA.Ru.

#Новости#Дорожные войны#Конфликты на дороге#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25