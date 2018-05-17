Онкологи Тюмени вылечили 33-летнего мужчину от рака четвертой стадии

Со временем болевые ощущения только усилились и вначале он обратился к стоматологам. Специалисты удалили два зуба, но состояние пациента не улучшилось. Появилась припухлость, щеки и деформировалась челюсть. Мужчина также пожаловался на постоянную заложенность носа. В ходе прохождения МРТ было заподозрено развитие раковой опухоли.