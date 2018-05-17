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Онкологи Тюмени вылечили 33-летнего мужчину от рака четвертой стадии

17 мая 2018, 11:23
Специалисты ГАУЗ ТО МКМЦ успешно вылечили 33-летнего мужчину с четвертой стадией рака. По словам пациента, с декабря 2017 года он начал испытывать периодическую зубную боль. Со временем болевые ощущения только усилились и вначале он обратился к стоматологам.

Специалисты ГАУЗ ТО МКМЦ успешно вылечили 33-летнего мужчину с четвертой стадией рака. По словам пациента, с декабря 2017 года он начал испытывать периодическую зубную боль.

Со временем болевые ощущения только усилились и вначале он обратился к стоматологам. Специалисты удалили два зуба, но состояние пациента не улучшилось. Появилась припухлость, щеки и деформировалась челюсть. Мужчина также пожаловался на постоянную заложенность носа. В ходе прохождения МРТ было заподозрено развитие раковой опухоли.

В феврале 2018 года после обследования врачи онкологического диспансера выявили рак левой гайморовой пазухи 4 стадии. К этому моменту у мужчины была разрушена верхняя челюсть, а также появились язвы на лице.

Из-за невозможности хирургического вмешательства было принято решение провести лучевую терапию в сочетании с селективной внутриартериальной регионарной химиотерапией. С помощью катетеров пациенту ввели специальные препараты, что задержало развитие опухоли и увеличило эффект от лучевой терапии.

В мае пациент был выписан из больницы. Опухоли больше нет, как и язвенных изменений на лице. Стоит отметить, что через 1,5 месяца врачи снова ждут мужчину на контрольное обследование, сообщает ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город».

#Новости#Онкологический центр#Медицина#Александр Мязин#Общество
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