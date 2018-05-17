На четырех перекрестках будут отключены светофоры в связи с плановыми работами

С 09:00 до 17:00 будут отключены светофоры на перекрестке улиц Авторемонтная – Механизаторов, с 10:00 до 13:00 подобные отключения ждут горожан на улицах Республики – Воровского. С 13:00 до 15:00 электрики отключат светофоры на перекрестке улиц Тульская – Геологоразведчиков, а также 50 лет ВЛКСМ – Тульская.
По сообщениям городских властей, данные отключения вызваны плановыми работами на сетях электроснабжения, сообщает газета «АиФ».
Пользователей автодорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрутов и соблюдать правила дорожного движения.