Администрация Тюмени приобретет более 30 квартир для нуждающихся горожан

По информации с сайта госзакупок, извещения об аукционах на поставку помещений для обеспечения жилищных прав граждан на портале начали появляться с 1 февраля 2018 года. По 16 тендерам закупка уже завершена, по 12 идет работа комиссии и еще по 8 застройщики могут подавать заявки. Начальная цена контрактов варьируется от 866 тысяч до 5,5 миллионов рублей.