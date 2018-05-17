Администрация Тюмени приобретет более 30 квартир для нуждающихся горожан

С начала 2018 года администрация Тюмени на портале госзакупок опубликовала 36 тендеров на покупку квартир для горожан, нуждающихся в жилье. Некоторые электронные торги уже состоялись, другие конкурсные процедуры только начались.
По информации с сайта госзакупок, извещения об аукционах на поставку помещений для обеспечения жилищных прав граждан на портале начали появляться с 1 февраля 2018 года. По 16 тендерам закупка уже завершена, по 12 идет работа комиссии и еще по 8 застройщики могут подавать заявки. Начальная цена контрактов варьируется от 866 тысяч до 5,5 миллионов рублей.
Требования к поставщикам в документации одинаковы – квартира обязана быть новой, благоустроенной, с чистовой отделкой. Располагаться объект недвижимости должен в черте города. Кроме этого, на момент заключения контракта в доме никто не должен быть прописан, задолженность по коммунальным услугам не допускается.
Стоит сказать, что из 36 электронных аукционов, опубликованных на госзакупках, 20 направлены на покупку жилья для малоимущих семей, состоящих на учете в администрации Тюмени. Всего в 2018 году власти купят для них 26 квартир. Для сравнения: в прошлом отчетном периоде малоимущие получили 21 квартиру, а в 2016 году — 20.
Добавим, что для получения от государства квадратных метров по договору социального найма, необходимо сначала получить статус нуждающегося в улучшении жилищных условий. Будучи очередником можно претендовать на квартиру из муниципального жилого фонда или участвовать в государственных программах по улучшению жилищных условий.