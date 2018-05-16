Три многодетные семьи Тюменской области получат финансовую поддержку

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев распорядился об оказании адресной социальной помощи большим многодетным семьям. Так, по поручению главы региона сразу три семьи области получат деньги на достройку своих домов.
Одна из таких семей проживает в Тюменском районе. Всего ячейка общества насчитывает семь человек – родителей и пятерых детей. Семья уже построила дом на средства материнского капитала, однако в жилье еще нет отопления, электричества, также необходимы работы по внутренней отделке.
Похожая ситуация обстоит с домом семьи проживающей в Казанском районе. Там требуется замена крыши и ремонт фундамента. Также в планах многодетной семьи, где работает только глава семьи, сделать пристрой. Осуществить задуманное без помощи не получается.
Третья семья, которая получит поддержку на дострой своего дома, проживает в Ишимском районе. У них был свой дом, однако он оказался полностью уничтоженным в результате пожара. Теперь семье, воспитывающей пятерых детей, необходимы средства на строительство нового жилья. Областной бюджет поддержит семью в сложившейся ситуации и поможет в приобретении стройматериалов для возведения нового дома, сообщается на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.