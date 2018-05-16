Три многодетные семьи Тюменской области получат финансовую поддержку

Третья семья, которая получит поддержку на дострой своего дома, проживает в Ишимском районе. У них был свой дом, однако он оказался полностью уничтоженным в результате пожара. Теперь семье, воспитывающей пятерых детей, необходимы средства на строительство нового жилья. Областной бюджет поддержит семью в сложившейся ситуации и поможет в приобретении стройматериалов для возведения нового дома, сообщается на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.