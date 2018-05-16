Сгоревшую многоэтажку на Олимпийской в Тюмени отремонтируют до конца года

На данный момент дом готов к проведению масштабного ремонта, который начнется с демонтажа кровли и фасада здания. Как ожидается, активные работы начнутся уже на этой неделе. Проект ремонта до конца не разработан. Также городские власти проконтролируют качество выполняемых работ.