Сгоревшую многоэтажку на Олимпийской в Тюмени отремонтируют до конца года

Муниципальные власти Тюмени готовы отремонтировать многоэтажный дом № 4 на улице Олимпийской (пострадавший при пожаре в январе 2018). На сегодняшний день в доме ждут ремонта 88 квартир, а 60 жителей получают от муниципальных властей компенсацию расходов на проживание.
На данный момент дом готов к проведению масштабного ремонта, который начнется с демонтажа кровли и фасада здания. Как ожидается, активные работы начнутся уже на этой неделе. Проект ремонта до конца не разработан. Также городские власти проконтролируют качество выполняемых работ.
За несколько месяцев выделено 1 500 000 рублей на компенсацию имущества, пострадавших при пожаре и 5 200 000 рублей на организацию проживания для погорельцев, сообщает Tumix.ru.
Напомним, что 8 января из-за пожара в жилом доме на улице Олимпийской, 4 без крыши над головой остались 160 человек. После пожара сотрудники МЧС обследовали здание и пришли к заключению, что многоэтажку можно восстановить.