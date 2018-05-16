На заседании Тюменской областной Думы обсудили безопасность дорожного движения

По словам председателя комитета Фуата Сайфитдинова, сегодняшнее заседание является плановым и предваряет запланированный на конец весны форум по безопасности. Для всех заинтересованных ведомств подобное заседание – возможность еще раз рассмотреть текущую ситуацию и подготовиться к началу отпускного сезона, когда традиционно наблюдается рост транспорта на тюменских дорогах.