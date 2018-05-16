nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На заседании Тюменской областной Думы обсудили безопасность дорожного движения

16 мая 2018, 07:33
Безопасность на областных дорогах обсудили на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению в Тюменской областной Думе.

По словам председателя комитета Фуата Сайфитдинова, сегодняшнее заседание является плановым и предваряет запланированный на конец весны форум по безопасности. Для всех заинтересованных ведомств подобное заседание – возможность еще раз рассмотреть текущую ситуацию и подготовиться к началу отпускного сезона, когда традиционно наблюдается рост транспорта на тюменских дорогах.

В ходе заседания депутаты заслушали доклад начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Михаила Киселева. В своем выступлении он отметил позитивную тенденцию по снижению количества ДТП со смертельным исходом на 30% за первый квартал текущего года.

Одной из основных причин снижения количества аварий с летальным исходом Киселев назвал внедрение систем видеофиксации на самых аварийноопасных участках. Благодаря видеокамерам удалось зафиксировать более 170 тыс. нарушений ПДД.

По-прежнему не теряет актуальности проблема вождения в нетрезвом состоянии. Только за прошедшие три месяца с начала года суды Тюменской области вынесли порядка 200 приговоров по факту управления автомобилем в состоянии опьянения.

Также депутаты обсудили вопрос об увеличении штрафа за нарушение правил проезда железнодорожных путей. Большинство присутствующих поддержали пятикратное увеличение штрафа. Если данные поправки одобрят тюменские парламентарии, документ будет направлен в Государственную Думу, сообщает официальный портал Тюменской областной Думы.

#Новости#Тюменская областная Дума#Алексей Колесов#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25