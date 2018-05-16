На заседании Тюменской областной Думы обсудили безопасность дорожного движения

По словам председателя комитета Фуата Сайфитдинова, сегодняшнее заседание является плановым и предваряет запланированный на конец весны форум по безопасности. Для всех заинтересованных ведомств подобное заседание – возможность еще раз рассмотреть текущую ситуацию и подготовиться к началу отпускного сезона, когда традиционно наблюдается рост транспорта на тюменских дорогах.
В ходе заседания депутаты заслушали доклад начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Михаила Киселева. В своем выступлении он отметил позитивную тенденцию по снижению количества ДТП со смертельным исходом на 30% за первый квартал текущего года.
Одной из основных причин снижения количества аварий с летальным исходом Киселев назвал внедрение систем видеофиксации на самых аварийноопасных участках. Благодаря видеокамерам удалось зафиксировать более 170 тыс. нарушений ПДД.
По-прежнему не теряет актуальности проблема вождения в нетрезвом состоянии. Только за прошедшие три месяца с начала года суды Тюменской области вынесли порядка 200 приговоров по факту управления автомобилем в состоянии опьянения.
Также депутаты обсудили вопрос об увеличении штрафа за нарушение правил проезда железнодорожных путей. Большинство присутствующих поддержали пятикратное увеличение штрафа. Если данные поправки одобрят тюменские парламентарии, документ будет направлен в Государственную Думу, сообщает официальный портал Тюменской областной Думы.