Музыка на прогулочных теплоходах в Тюмени прекратилась после публикации NashGorod.ru

После публикации информации о громкой музыке, доносящейся с прогулочных теплоходов, пришвартованных у берега реки Туры, шум прекратился. Как сообщила тюменка, жаловавшаяся на проблему, впервые за два месяца, жители домов на улице Береговой в ночь на 16 мая наслаждались тишиной.
По словам Светланы, звонившей накануне в редакцию портала NashGorod.ru, музыка как обычно заиграла на тюменских теплоходах в восемь вечера и они уже вновь приготовились к бессонной ночи. Однако в 22.00 все стихло.
«Нам наконец-то дали поспать за два месяца. Тишина настала именно после выхода статьи на вашем портале. Может им пригрозили или они сами прочитали, что про них написали, но 16 мая нам удалось всем выспаться», – уточнила тюменка.
Женщина добавила, что 15 мая вечером они с мужем проехались вдоль берега, где пришвартованы суда. В итоге семья пришла к выводу – музыка звучит с теплохода, который стоит напротив церкви: «Остальные маленькие и прогулочные, а у этого большая площадка с закрытыми зелеными стеклами. Именно оттуда громыхает».
Кроме этого Светлана отметила, что на улице Береговой в основном живут пожилые люди. Поговорив с соседями, она сказала, что те, также как и она рады тишине.
Напомним, заявления, которые писали жители улицы по этому поводу в УМВД по городу Тюмени направлены в тюменский линейный отдел МВД на транспорте.
Запрос на официальный комментарий направлен, ответ ожидается в ближайшее время.