Многодетные тюменские родители получили медали

В Международный день семьи получили награды 32 семьи, в которых воспитывается от 5 до 12 детей. 14 многодетных мам получили медали «Материнская слава», медалью «Отцовская доблесть» награждены 18 глав семьи.
Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских отметила, что в Тюменской области проживает порядка 360 тысяч детей, из них почти 80 тысяч воспитываются в многодетных семьях.
Отдельно Кузнечевских подчеркнула, что областное правительство полностью поддерживает курс, обозначенный президентом Российской Федерации в рамках объявленного с 2018 года Десятилетия детства, сообщается пресс-служба губернатора Тюменской области.
Ранее портал NashGorod.ru сообщал о том, что в Жемчужном зале Тюменского ЗАГСа пройдет День аиста, в рамках которого многодетным семьям в торжественной обстановке вручат сувениры и зачитают поздравления от главы администрации города.