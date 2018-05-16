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Многодетные тюменские родители получили медали

16 мая 2018, 08:03
В Международный день семьи получили награды 32 семьи, в которых воспитывается от 5 до 12 детей. 14 многодетных мам получили медали «Материнская слава», медалью «Отцовская доблесть» награждены 18 глав семьи.

В Международный день семьи получили награды 32 семьи, в которых воспитывается от 5 до 12 детей. 14 многодетных мам получили медали «Материнская слава», медалью «Отцовская доблесть» награждены 18 глав семьи.

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских отметила, что в Тюменской области проживает порядка 360 тысяч детей, из них почти 80 тысяч воспитываются в многодетных семьях.

Отдельно Кузнечевских подчеркнула, что областное правительство полностью поддерживает курс, обозначенный президентом Российской Федерации в рамках объявленного с 2018 года Десятилетия детства, сообщается пресс-служба губернатора Тюменской области.

Ранее портал NashGorod.ru сообщал о том, что в Жемчужном зале Тюменского ЗАГСа пройдет День аиста, в рамках которого многодетным семьям в торжественной обстановке вручат сувениры и зачитают поздравления от главы администрации города.

#Новости#Многодетные семьи#Медали#Алексей Колесов#Общество
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