Из-за ремонта улицы Осипенко изменят схему движения общественного транспорта

Начиная с 21 мая тюменские автобусные маршруты №140, №145, №120, №129 будут курсировать по улицам Профсоюзной, Алебашевской и Газовиков. Общественный транспорт пойдет в объезд участка на улице Осипенко от пересечения с улицей Свердлова и улицей Первомайской.
Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс» сообщает, что это временная мера, которая связана с частичным перекрытием улицы Осипенко из-за проводимых работ по ремонту и расширению дороги.
Из схемы маршрутов автобусов №140, №145, №120, №129 будут исключены остановки «Дом печати» в направлении улиц Свердлова и Дзержинского. Из схемы 120 маршрута исключат остановка «I Заречный микрорайон» в направлении дач и добавят остановку «Детская поликлиника» по маршруту объезда, сообщает «АиФ Тюмень».
Ранее мы уже сообщали о том, что улица Осипенко в Тюмени станет шире почти на два метра, однако на время проведения работ по реконструкции автомобилистам и общественному транспорту придется изменить привычную схему маршрута.