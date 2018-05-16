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Из-за ремонта улицы Осипенко изменят схему движения общественного транспорта

16 мая 2018, 18:33
Начиная с 21 мая тюменские автобусные маршруты №140, №145, №120, №129 будут курсировать по улицам Профсоюзной, Алебашевской и Газовиков. Общественный транспорт пойдет в объезд участка на улице Осипенко от пересечения с улицей Свердлова и улицей Первомайской.
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Тюмень

Начиная с 21 мая тюменские автобусные маршруты №140, №145, №120, №129 будут курсировать по улицам Профсоюзной, Алебашевской и Газовиков. Общественный транспорт пойдет в объезд участка на улице Осипенко от пересечения с улицей Свердлова и улицей Первомайской.

Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс» сообщает, что это временная мера, которая связана с частичным перекрытием улицы Осипенко из-за проводимых работ по ремонту и расширению дороги.

Из схемы маршрутов автобусов №140, №145, №120, №129 будут исключены остановки «Дом печати» в направлении улиц Свердлова и Дзержинского. Из схемы 120 маршрута исключат остановка «I Заречный микрорайон» в направлении дач и добавят остановку «Детская поликлиника» по маршруту объезда, сообщает «АиФ Тюмень».

Ранее мы уже сообщали о том, что улица Осипенко в Тюмени станет шире почти на два метра, однако на время проведения работ по реконструкции автомобилистам и общественному транспорту придется изменить привычную схему маршрута.

#Новости#Перекрытие дороги#Дачные автобусы#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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