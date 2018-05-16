Два участка автодороги в обход Тюмени откроют в конце 2018 года

В 2018 году будут открыты два участка автодороги «Обход Тюмени». По информации городских властей, проект включает в себя 55 км автотрассы, из которых 49 построено на данный момент.
В настоящее время для полного завершения строительства дороги нужно закончить участок Тюмень - Быково – Копытово, до развязки и соединить с трассой Тюмень – Боровский – Богандинский.
По словам строителей, эти участки оказались достаточно сложными для строительства из-за большого количества выкупленных земельных участков, а также переносом инженерных сетей. Дорожники предполагают, что к концу 2018 года в нескольких участках трассы движение будет открыто, сообщает «Тюменская Линия».
Стоит отметить, что строительство автотрассы началось в 2000-х годах, а окончание намечено на конец 2019 года. Уже сейчас некоторые участки трассы превратились в оживленные автомагистрали, в частности большая часть улицы Федюнинского. В будущем трасса будет дополнена своей организацией движения – замена светофоров, знаков и другие изменения. Это позволит получить высокоскоростную кольцевую автодорогу в Тюмени.
В 2017 году в СМИ появлялись сообщения о введении платы для проезда на тюменской кольцевой дороге, однако этого удалось избежать.