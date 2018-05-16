Два участка автодороги в обход Тюмени откроют в конце 2018 года

Стоит отметить, что строительство автотрассы началось в 2000-х годах, а окончание намечено на конец 2019 года. Уже сейчас некоторые участки трассы превратились в оживленные автомагистрали, в частности большая часть улицы Федюнинского. В будущем трасса будет дополнена своей организацией движения – замена светофоров, знаков и другие изменения. Это позволит получить высокоскоростную кольцевую автодорогу в Тюмени.