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Два участка автодороги в обход Тюмени откроют в конце 2018 года

16 мая 2018, 14:03
В 2018 году откроют два участка автодороги «Обход Тюмени». По информации городских властей, проект включает в себя 55 км автотрассы, из которых построено 49.

В 2018 году будут открыты два участка автодороги «Обход Тюмени». По информации городских властей, проект включает в себя 55 км автотрассы, из которых 49 построено на данный момент.

В настоящее время для полного завершения строительства дороги нужно закончить участок Тюмень - Быково – Копытово, до развязки и соединить с трассой Тюмень – Боровский – Богандинский.

По словам строителей, эти участки оказались достаточно сложными для строительства из-за большого количества выкупленных земельных участков, а также переносом инженерных сетей. Дорожники предполагают, что к концу 2018 года в нескольких участках трассы движение будет открыто, сообщает «Тюменская Линия».

Стоит отметить, что строительство автотрассы началось в 2000-х годах, а окончание намечено на конец 2019 года. Уже сейчас некоторые участки трассы превратились в оживленные автомагистрали, в частности большая часть улицы Федюнинского. В будущем трасса будет дополнена своей организацией движения – замена светофоров, знаков и другие изменения. Это позволит получить высокоскоростную кольцевую автодорогу в Тюмени.

В 2017 году в СМИ появлялись сообщения о введении платы для проезда на тюменской кольцевой дороге, однако этого удалось избежать.

#Новости#Дороги#Транспорт#Александр Мязин#Общество
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