В Тюменской области иностранец осужден за незаконный въезд в РФ

Следователи установили, что в апреле 2016 года гражданин Таджикистана был выдворен из РФ. По решению суда в ХМАО, ему запрещалось находится на территории России до апреля 2021 года.Однако,на родине мужчина решил изменить свой паспорт и через год снова пересек границу РФ.
До недавнего времени молодой человек проживал в Сургуте, однако в феврале 2018 года он был задержан в аэропорту города. Система безопасности Сургутского аэропорта сравнила дактилоскопические данные мужчины и обнаружила судебный запрет на въезд в РФ.
Злоумышленник был задержан службой охраны аэропорта. На данный момент Казанский районный суд Тюменской области назначил осужденному иностранцу 5 месяцев лишения свободы, сообщает прокуратура Тюменской области.