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В Тюменской области иностранец осужден за незаконный въезд в РФ

15 мая 2018, 12:04
В Тюменской области осужден 25-летний иностранец, за пересечение государственной границы РФ гражданином, въезд которому в Россию не разрешен (ч. 2 с. 322 УК РФ).

Следователи установили, что в апреле 2016 года гражданин Таджикистана был выдворен из РФ. По решению суда в ХМАО, ему запрещалось находится на территории России до апреля 2021 года.Однако,на родине мужчина решил изменить свой паспорт и через год снова пересек границу РФ.

До недавнего времени молодой человек проживал в Сургуте, однако в феврале 2018 года он был задержан в аэропорту города. Система безопасности Сургутского аэропорта сравнила дактилоскопические данные мужчины и обнаружила судебный запрет на въезд в РФ.

Злоумышленник был задержан службой охраны аэропорта. На данный момент Казанский районный суд Тюменской области назначил осужденному иностранцу 5 месяцев лишения свободы, сообщает прокуратура Тюменской области.

#Новости#МВД#Александр Мязин#Происшествия
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