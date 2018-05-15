В Тюменской области иностранец осужден за незаконный въезд в РФ

Следователи установили, что в апреле 2016 года гражданин Таджикистана был выдворен из РФ. По решению суда в ХМАО, ему запрещалось находится на территории России до апреля 2021 года.Однако,на родине мужчина решил изменить свой паспорт и через год снова пересек границу РФ.