В Тюмени суд на 2 года ограничил свободу «подрезавшему» автобус водителю

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, обвиняемый, двигаясь по городской улице, совершил опасный маневр, вынудив водителя маршрутного автобуса прибегнуть к экстренному торможению.
В результате резкой остановки в салоне маршрутного транспортного средства упал один из пассажиров, который в результате падения получил закрытый перелом голени. Важно отметить, что виновник неожиданно перестроился на полосу, предназначенную для движения общественного транспорта.
Согласно судебного решению, у водителя в течение 2 лет будет действовать ограничение свободы. В частности, ему запрещено покидать пределы места регистрации в ночное время.
Также водитель должен выплатить пострадавшему более 200 тыс. рублей в качестве компенсации.