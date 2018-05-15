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В Тюмени суд на 2 года ограничил свободу «подрезавшему» автобус водителю

15 мая 2018, 08:33
Ленинский суд города Тюмени вынес приговор жителю Казанского района, по вине которого был причинен тяжкий вред здоровью пожилому тюменцу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, обвиняемый, двигаясь по городской улице, совершил опасный маневр, вынудив водителя маршрутного автобуса прибегнуть к экстренному торможению.

В результате резкой остановки в салоне маршрутного транспортного средства упал один из пассажиров, который в результате падения получил закрытый перелом голени. Важно отметить, что виновник неожиданно перестроился на полосу, предназначенную для движения общественного транспорта.

Согласно судебного решению, у водителя в течение 2 лет будет действовать ограничение свободы. В частности, ему запрещено покидать пределы места регистрации в ночное время.

Также водитель должен выплатить пострадавшему более 200 тыс. рублей в качестве компенсации.

#Новости#Автобус#Выделенные полосы#Алексей Колесов#Происшествия
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