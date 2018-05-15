nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменская область и «Молодые профессионалы» подписали дорожную карту развития

15 мая 2018, 17:54
Накануне, 14 мая, губернатор Тюменской области Владимир Якушев и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов подписали проект дорожной карты по дальнейшему развитию движения на территории региона.
Сюжет
Тюмень

Напомним, в Тюменской области ежегодно проходят региональные чемпионаты, а также стажировки студентов и экспертов.

Губернатор пояснил, что внутри проекта большое внимание уделяется поощрению победителей соревнований и их тренерам, а также оснащению образовательных учреждений современной техникой.

По мнению генерального директора «WorldSkills Russia», Тюменская область входит в число передовых регионов, помогающих развитию движения.

«Если в 2013—2015 годах на чемпионатах нашего движения было представлено около 10 компетенций, то сейчас — более 30. Это говорит о том, что движение — это не только один из форматов профессиональной ориентации, оно работает со всей системой образования. Тюменская область показывает чемпионские результаты на турнирах профессионального мастерства, активно участвует в эксперименте по демонстрационному экзамену. В 2017 году в нем приняли участие более ста человек в восьми компетенциях. Улучшается материальная база учреждений профессионального образования», — отметил Роберт Уразов.

Генеральный директор призвал среднеспециальные учебные заведения Тюмени активней участвовать в движении, и гарантировал содействие Союза, сообщает «Тюменская линия».

#Новости#Тюмень#Александр Васильев#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25