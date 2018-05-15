Тюменская область и «Молодые профессионалы» подписали дорожную карту развития

«Если в 2013—2015 годах на чемпионатах нашего движения было представлено около 10 компетенций, то сейчас — более 30. Это говорит о том, что движение — это не только один из форматов профессиональной ориентации, оно работает со всей системой образования. Тюменская область показывает чемпионские результаты на турнирах профессионального мастерства, активно участвует в эксперименте по демонстрационному экзамену. В 2017 году в нем приняли участие более ста человек в восьми компетенциях. Улучшается материальная база учреждений профессионального образования», — отметил Роберт Уразов.