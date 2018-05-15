Тюменская область и «Молодые профессионалы» подписали дорожную карту развития

Напомним, в Тюменской области ежегодно проходят региональные чемпионаты, а также стажировки студентов и экспертов.
Губернатор пояснил, что внутри проекта большое внимание уделяется поощрению победителей соревнований и их тренерам, а также оснащению образовательных учреждений современной техникой.
По мнению генерального директора «WorldSkills Russia», Тюменская область входит в число передовых регионов, помогающих развитию движения.
«Если в 2013—2015 годах на чемпионатах нашего движения было представлено около 10 компетенций, то сейчас — более 30. Это говорит о том, что движение — это не только один из форматов профессиональной ориентации, оно работает со всей системой образования. Тюменская область показывает чемпионские результаты на турнирах профессионального мастерства, активно участвует в эксперименте по демонстрационному экзамену. В 2017 году в нем приняли участие более ста человек в восьми компетенциях. Улучшается материальная база учреждений профессионального образования», — отметил Роберт Уразов.
Генеральный директор призвал среднеспециальные учебные заведения Тюмени активней участвовать в движении, и гарантировал содействие Союза, сообщает «Тюменская линия».