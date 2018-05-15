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Гилевскую рощу в Тюмени увеличат на 50 гектаров

15 мая 2018, 10:04
Гилевская роща в областной столице увеличится почти в два раза. По сообщениям пресс-службы губернатора Тюменской области роща получит дополнительные 50 гектаров.

11 мая глава региона осмотрел стадион «Локомотив» около ж/д вокзала, а также на велосипеде проехал по Гилевской роще. Губернатор отметил, что в ближайшем будущем два объекта будут обновлены. Отмечается, что стадион пройдет реконструкцию, которая позволит и взрослым и детям удобно использовать сооружение. По прогнозам экспертов данные планы будут реализованы в течении полутра-двух лет.

Гилевская роща на сегодняшний день занимает 70 гектаров, однако в выходные и праздники не всем горожанам хватает места. Помимо дополнительных гектаров, для активного отдыха в парке доделают велосипедные дорожки, скамейки, спортплощадки и небольшое озеро.

На сегодняшний день закончен только первый этап строительства парка, сообщает администрация Тюменской области.

#Новости#Гилевская роща#Парки и скверы#Александр Мязин#Общество
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