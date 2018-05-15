Гилевскую рощу в Тюмени увеличат на 50 гектаров

11 мая глава региона осмотрел стадион «Локомотив» около ж/д вокзала, а также на велосипеде проехал по Гилевской роще. Губернатор отметил, что в ближайшем будущем два объекта будут обновлены. Отмечается, что стадион пройдет реконструкцию, которая позволит и взрослым и детям удобно использовать сооружение. По прогнозам экспертов данные планы будут реализованы в течении полутра-двух лет.