Гилевскую рощу в Тюмени увеличат на 50 гектаров

11 мая глава региона осмотрел стадион «Локомотив» около ж/д вокзала, а также на велосипеде проехал по Гилевской роще. Губернатор отметил, что в ближайшем будущем два объекта будут обновлены. Отмечается, что стадион пройдет реконструкцию, которая позволит и взрослым и детям удобно использовать сооружение. По прогнозам экспертов данные планы будут реализованы в течении полутра-двух лет.
Гилевская роща на сегодняшний день занимает 70 гектаров, однако в выходные и праздники не всем горожанам хватает места. Помимо дополнительных гектаров, для активного отдыха в парке доделают велосипедные дорожки, скамейки, спортплощадки и небольшое озеро.
На сегодняшний день закончен только первый этап строительства парка, сообщает администрация Тюменской области.