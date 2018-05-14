За услуги общественного транспорта администрация Тобольска заплатит 668 миллионов рублей

Согласно конкурсной документации, при выборе подрядчика будет учитываться предложенная цена контракта, возраст транспортных средств, экологический класс техники, опыт выполнения такого рода работ, участие персонала в конкурсах профессионального мастерства, средняя зарплата водителей и кондукторов, а также число дорожно-транспортных происшествий.
Оказание услуг в 2019 году оценили в 346,5 миллионов рублей, в 2020 году – около 322 миллионов рублей. Также в расчетной смете указано количество автобусов малого, среднего и большого класса. В 2019 у подрядчика должно быть 154 транспортных средства. Так, для перевозок в пригородном сообщении должно быть выделено 9 автобусов, на маршрутах до садоводческих товариществ – 7, а для поездок по городу – 138. В 2020 году количество машин должно увеличиться на 2 единицы, которые будут перевозить пассажиров по территории города.
Подача заявок на участие в аукционе стартовала 11 мая. Итоги конкурса будут известны после 11 июля.