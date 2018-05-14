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За услуги общественного транспорта администрация Тобольска заплатит 668 миллионов рублей

14 мая 2018, 13:03
Из городского бюджета Тобольска администрация города готова заплатить 668 с половиной миллионов рублей на перевозку городских пассажиров. За такую сумму подрядчик должен будет осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам с 2019 по 2020 годы.

Согласно конкурсной документации, при выборе подрядчика будет учитываться предложенная цена контракта, возраст транспортных средств, экологический класс техники, опыт выполнения такого рода работ, участие персонала в конкурсах профессионального мастерства, средняя зарплата водителей и кондукторов, а также число дорожно-транспортных происшествий.

Оказание услуг в 2019 году оценили в 346,5 миллионов рублей, в 2020 году – около 322 миллионов рублей. Также в расчетной смете указано количество автобусов малого, среднего и большого класса. В 2019 у подрядчика должно быть 154 транспортных средства. Так, для перевозок в пригородном сообщении должно быть выделено 9 автобусов, на маршрутах до садоводческих товариществ – 7, а для поездок по городу – 138. В 2020 году количество машин должно увеличиться на 2 единицы, которые будут перевозить пассажиров по территории города.

Подача заявок на участие в аукционе стартовала 11 мая. Итоги конкурса будут известны после 11 июля.

#Новости#Администрация#Тобольск#Альбина#Общество
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