За услуги общественного транспорта администрация Тобольска заплатит 668 миллионов рублей

Оказание услуг в 2019 году оценили в 346,5 миллионов рублей, в 2020 году – около 322 миллионов рублей. Также в расчетной смете указано количество автобусов малого, среднего и большого класса. В 2019 у подрядчика должно быть 154 транспортных средства. Так, для перевозок в пригородном сообщении должно быть выделено 9 автобусов, на маршрутах до садоводческих товариществ – 7, а для поездок по городу – 138. В 2020 году количество машин должно увеличиться на 2 единицы, которые будут перевозить пассажиров по территории города.