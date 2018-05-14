Yota начинает выдачу SIM-карт в сети Корпорация «Центр»

Федеральный мобильный оператор Yota и сеть магазинов бытовой техники и электроники Корпорация «Центр» заключили контракт о начале дистрибуции продуктов оператора. В числе регионов дистрибуции: Поволжье, Урал и Сибирь.
Получить SIM-карты Yota для смартфонов и планшетов, а также приобрести модемы и интернет-центры клиенты могут в 165 магазинах Корпорации «Центр». Таким образом, общее количество точек дистрибуции Yota превысило 19 500 по всей стране.
«В этом году в планах Yota расширение сотрудничества с региональными ритейл- сетями. Начало работы с мультибрендовой сетью Корпорация «Центр» усилит представленность нашего бренда трех регионах РФ», — говорит директор по продажам и обслуживанию Yota Елена Мямлина.
Сегодня линейка пакетов для смартфона позволяет клиентам мобильного оператора подключать пакеты без минут и выбирать только то, что нужно: отдельно минуты, отдельно гигабайты, а также дает возможность подключить безлимитный доступ к десяти самым популярным мессенджерам и соцсетям: WhatsApp, Viber, Skype, Facebook+Facebook Messenger, «Одноклассники», «ВКонтакте», Twitter, YouTube и Instagram.
Для планшетного продукта Yota предоставляет интернет без ограничения по объему трафика. Клиенты могут пользоваться планшетным продуктом на максимальной скорости, выбирая только период подключения: день, месяц или год.
Провайдер безлимитного мобильного 4G-интернета Yota не учитывает количество входящего и исходящего трафика. Модемы и роутеры Yota предназначены для клиентов, которым нужен быстрый мобильный интернет преимущественно для больших экранов – компьютеров и ноутбуков. Стоимость услуг в месяц зависит от выбранной скорости. При покупке модема в магазинах Корпорация «Центр» пользователи могут бесплатно протестировать безлимитный 4G-интернет Yota до семи дней. Стоимость оборудования соответствует ценам собственной розничной сети мобильного оператора и других партнёрских сетей.
СПРАВКА
Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.
Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.
Корпорация «Центр» — крупнейшая региональная сеть бытовой техники и электроники в России. Магазины охватывают более 120 городов в 23 регионах России.