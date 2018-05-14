Yota начинает выдачу SIM-карт в сети Корпорация «Центр»

Провайдер безлимитного мобильного 4G-интернета Yota не учитывает количество входящего и исходящего трафика. Модемы и роутеры Yota предназначены для клиентов, которым нужен быстрый мобильный интернет преимущественно для больших экранов – компьютеров и ноутбуков. Стоимость услуг в месяц зависит от выбранной скорости. При покупке модема в магазинах Корпорация «Центр» пользователи могут бесплатно протестировать безлимитный 4G-интернет Yota до семи дней. Стоимость оборудования соответствует ценам собственной розничной сети мобильного оператора и других партнёрских сетей.