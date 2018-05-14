Тюменский аквапарк будет на 100% принадлежать Владимиру Шевчику

Предположительно, совладелец «Аквамолла» — сын экс-губернатора ЯНАО и действующего сенатора Юрия Неелова, фигурировавший ранее в документах скандального «панамского архива». Как сообщали «Ведомости» в апреле 2016 года, «на 2 мая 2011 г. он (Неелов младший - прим. ред.) был гражданином Швейцарии. Там же сказано, что в 2011 г. он получил заем на 3 млн швейцарских франков от белизской SWGI Asset Management (тогда фирма контролировала 15,4% акций «Новатэка»)».