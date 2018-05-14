Тюменский аквапарк будет на 100% принадлежать Владимиру Шевчику

Единственным бенефициаром аквапарка «ЛетоЛето», ранее известного жителям Тюмени под проектным наименованием «Аквамарин», будет Владимир Шевчик — бывший супруг первого заместителя губернатора региона.
По данным официального сайта центра водных развлечений, эксплуатацией объекта во втором Заречном микрорайоне будет заниматься ООО «Аквапарк», зарегистрированное в начале ноября 2017 года. Учредителями фирмы выступили компании «Форум-инвест» (доля - 90%) и ООО «Макон» (10%). Владимир Шевчик выступает единоличным владельцем обеих организаций.
Владимиру Шевчику принадлежит еще ряд крупных объектов и предприятий региона. По имеющимся сведениям, коммерсант владеет (в разных долях) автосалоном Hyundai на Республики (через АО «Сибинтел»), Mitsubishi на Горького, бизнес-центром «Столыпин» на 50 лет Октября и ТРЦ «Гудвин». Источники указывают, что в состав «бизнес-империи» Шевчика входят также торговые центры «Премьер» и «Галерея Вояж».
Руководителем ООО «Аквапарк», согласно открытым данным, назначена Ирина Можаева, ранее руководившая отелем Angelo в Екатеринбургском аэропорту Кольцово и отелем «Онегин» в столице Урала.
Примечательно, что ООО «МФК «Аквамолл», координировавшее строительство аквапарка в Тюмени, принадлежит Шевчику лишь на 53% (через «промежуточную» организации — ООО «Мегамолл»). Владельцем оставшихся 47% капитала выступает ООО «Тюменский дворик», принадлежащее Сергею Юрьевичу Неелову.
Предположительно, совладелец «Аквамолла» — сын экс-губернатора ЯНАО и действующего сенатора Юрия Неелова, фигурировавший ранее в документах скандального «панамского архива». Как сообщали «Ведомости» в апреле 2016 года, «на 2 мая 2011 г. он (Неелов младший - прим. ред.) был гражданином Швейцарии. Там же сказано, что в 2011 г. он получил заем на 3 млн швейцарских франков от белизской SWGI Asset Management (тогда фирма контролировала 15,4% акций «Новатэка»)».
Какую долю прибыли от деятельности тюменского аквапарка будет получать Сергей Неелов, и какая сделка станет правовой основой для перечисления денежных средств — пока неизвестно.