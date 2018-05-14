nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские дорожники приступили к нанесению разметки

14 мая 2018, 11:38
Тюменские дорожники в 2018 году планируют выполнить работы по разметке 24 440 м2 пешеходных переходов, 297 км продольных линий на автодорогах, 50 км из которых будут разлинованы краской, а оставшиеся термопластиком.

По сообщениям СМИ, работы по разметке дорог и пешеходных переходов началались в начале мая. Прежде всего, будет обновлена разметка на оживленных автомагистралях города. На данный момент основные работы ведутся ночью, чтобы не создавать дополнительных препятствий для движения автотранспорта. Перед этим происходит влажная уборка дорог – убирается пыль и мусор.

Стоит отметить, что разметка в областной столице обновляется каждый год. Как и в 2017 году все работы рассчитывают выполнить до конца июня.

Более того, в начале осени наибольшее внимание уделяется разметке вблизи дестких садов и школ города, сообщает «Вслух.ру».

Напомним, что с июня 2018 года в России появится новая разметка. Зоны, где запрещен обгон транспортных средств, обозначат желтым, а полосы движения на перекрестках — синим цветом. Помимо этого, для автомобилистов появится стрелка в зоне разворота, «вафельница» и зона зарядки для электрокаров. Отмечается, что желтый свет будет способствовать лучшей видимости разметки.

#Новости#Разметка#Транспорт#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25