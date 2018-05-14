Тюменские дорожники приступили к нанесению разметки

По сообщениям СМИ, работы по разметке дорог и пешеходных переходов началались в начале мая. Прежде всего, будет обновлена разметка на оживленных автомагистралях города. На данный момент основные работы ведутся ночью, чтобы не создавать дополнительных препятствий для движения автотранспорта. Перед этим происходит влажная уборка дорог – убирается пыль и мусор.
Стоит отметить, что разметка в областной столице обновляется каждый год. Как и в 2017 году все работы рассчитывают выполнить до конца июня.
Более того, в начале осени наибольшее внимание уделяется разметке вблизи дестких садов и школ города, сообщает «Вслух.ру».
Напомним, что с июня 2018 года в России появится новая разметка. Зоны, где запрещен обгон транспортных средств, обозначат желтым, а полосы движения на перекрестках — синим цветом. Помимо этого, для автомобилистов появится стрелка в зоне разворота, «вафельница» и зона зарядки для электрокаров. Отмечается, что желтый свет будет способствовать лучшей видимости разметки.