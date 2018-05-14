Тюменские дорожники приступили к нанесению разметки

По сообщениям СМИ, работы по разметке дорог и пешеходных переходов началались в начале мая. Прежде всего, будет обновлена разметка на оживленных автомагистралях города. На данный момент основные работы ведутся ночью, чтобы не создавать дополнительных препятствий для движения автотранспорта. Перед этим происходит влажная уборка дорог – убирается пыль и мусор.