Тюменец заплатит 200 000 рублей штрафа за езду пьяным

Не сделав выводов, уже в мае этого года тюменец вновь выпил алкоголь и уехал кататься на своем автомобиле «BMW 320» по городу. В результате его остановил инспектор ДПС на улице Карла Маркса. Сотрудник заподозрил, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения – от него исходил резкий запах спиртного, а речь была невнятной, и предложил пройти медицинское освидетельствование, которое показало, что мужчина пьян, сообщает прокуратура Тюменской области.