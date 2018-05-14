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Тюменец заплатит 200 000 рублей штрафа за езду пьяным

14 мая 2018, 19:03
25-летнему водителю вынесли штраф в размере 200 000 рубелй за езду в состоянии алкогольного опьянения и лишили права заниматься деятельностью связанной управлением транспортными средствами на 2 года.

25-летнему водителю вынесли штраф в размере 200 000 рублей за езду в состоянии алкогольного опьянения и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.

В мае 2017 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за подобные действия. Тогда его приговорили к 10 суткам административного ареста за езду без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения.

Не сделав выводов, уже в мае этого года тюменец вновь выпил алкоголь и уехал кататься на своем автомобиле «BMW 320» по городу. В результате его остановил инспектор ДПС на улице Карла Маркса. Сотрудник заподозрил, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения – от него исходил резкий запах спиртного, а речь была невнятной, и предложил пройти медицинское освидетельствование, которое показало, что мужчина пьян, сообщает прокуратура Тюменской области.

#Новости#Инспекторы дпс#Водительское удостоверение#Водительские права#Сотрудники ДПС#Пьяная езда#Алкоголь#Автомобили#Виктория Макарова#Общество
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