Организаторы городских проектов Тобольска пройдут стажировку

Образовательный проект «Фабрика проектного менеджмента» после 20 мая организует стажировку 50 его участникам в рамках будущих организаторов городских событий Тобольска. По замыслу организаторов, в будущем эти люди станут участвовать в работе центра «Моя территория» и коммерческих структур для поиска новых сотрудников.
На сегодняшний день участники проекта завершили игру «Карьера роста», где сформированные группы обсуждали деловые идеи и факторы достижения целей.
По словам одного из руководителей проекта, на данном этапе очень важно, чтобы молодые специалисты учились работать в команде, а для этого нужно создать все условия для коммуникации между людьми и искать единомышленников.
По результатам проведения аттестации участников образовательного проекта участники будут направлены на стажировки. Все участники получат сертификаты о прохождении обучения, сообщает «Вслух.ру».