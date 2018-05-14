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Организаторы городских проектов Тобольска пройдут стажировку

14 мая 2018, 12:26
Образовательный проект «Фабрика проектного менеджмента» после 20 мая организует стажировку 50 его участникам в рамках будущих организаторов городских событий Тобольска.

Образовательный проект «Фабрика проектного менеджмента» после 20 мая организует стажировку 50 его участникам в рамках будущих организаторов городских событий Тобольска. По замыслу организаторов, в будущем эти люди станут участвовать в работе центра «Моя территория» и коммерческих структур для поиска новых сотрудников.

На сегодняшний день участники проекта завершили игру «Карьера роста», где сформированные группы обсуждали деловые идеи и факторы достижения целей.

По словам одного из руководителей проекта, на данном этапе очень важно, чтобы молодые специалисты учились работать в команде, а для этого нужно создать все условия для коммуникации между людьми и искать единомышленников.

По результатам проведения аттестации участников образовательного проекта участники будут направлены на стажировки. Все участники получат сертификаты о прохождении обучения, сообщает «Вслух.ру».

#Новости#Стажировка#Моя территория#Александр Мязин#Общество
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