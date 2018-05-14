Городские власти Ишима отремонтируют четыре детских сада и две школы

Муниципальные власти Ишима планируют до конца 2018 года отремонтировать четыре детских сада и две школы. Так, ремонт пройдет в детских садах № 8, № 9, № 14 и № 24. Здания должны получить новые фасады и улучшенный внешний вид.
Помимо детских садов ремонт пройдет в двух школах города. Так, в школе № 8 запланировано проведение капительного ремонта. В ближайшее время в учебном заведении будут отремонтированы кровля, фасад и санузлы здания.
Городские власти ведут разработку проектной документации по капремонту школы № 12 и строительству встроенного корпуса детского сада № 5 на 150 детей, сообщает «Вслух.ру».
Напомним, что в 2017 году в Ишиме проведено несколько капитальных ремонтов местных школы, а в сентябре строители закончили масштабную реконструкцию школы № 5, которая смогла принять 950 учеников (на 150 больше). Также школа № 2 города была объединена с детским садом и была обновлена после паводка 2016 года.