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Городские власти Ишима отремонтируют четыре детских сада и две школы

14 мая 2018, 10:52
Муниципальные власти Ишима планируют до конца 2018 года отремонтировать четыре детских сада № 8, № 9, № 14 и № 24. Здания должны получить новые фасады и улучшенный внешний вид.

Муниципальные власти Ишима планируют до конца 2018 года отремонтировать четыре детских сада и две школы. Так, ремонт пройдет в детских садах № 8, № 9, № 14 и № 24. Здания должны получить новые фасады и улучшенный внешний вид.

Помимо детских садов ремонт пройдет в двух школах города. Так, в школе № 8 запланировано проведение капительного ремонта. В ближайшее время в учебном заведении будут отремонтированы кровля, фасад и санузлы здания.

Городские власти ведут разработку проектной документации по капремонту школы № 12 и строительству встроенного корпуса детского сада № 5 на 150 детей, сообщает «Вслух.ру».

Напомним, что в 2017 году в Ишиме проведено несколько капитальных ремонтов местных школы, а в сентябре строители закончили масштабную реконструкцию школы № 5, которая смогла принять 950 учеников (на 150 больше). Также школа № 2 города была объединена с детским садом и была обновлена после паводка 2016 года.

#Новости#Капремонт#Ишим#Александр Мязин#Общество
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