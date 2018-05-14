Городские власти Ишима отремонтируют четыре детских сада и две школы

Напомним, что в 2017 году в Ишиме проведено несколько капитальных ремонтов местных школы, а в сентябре строители закончили масштабную реконструкцию школы № 5, которая смогла принять 950 учеников (на 150 больше). Также школа № 2 города была объединена с детским садом и была обновлена после паводка 2016 года.