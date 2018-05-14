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«Газпром межрегионгаз Север» приписал тюменцу несуществующий долг

14 мая 2018, 19:32
Компания «Газпром межрегионгаз Север» пыталась взыскать с тюменца несуществующий долг в 150 тысяч рублей за 2017 год. Жителю в судебном порядке пришлось доказывать, что он не пользовался газовым оборудованием в своем доме, расположенном в деревне Патрушево с 2011 года.
Сюжет
Тюмень

Как рассказал тюменец, представившийся Сергеем, в начале 2018 года ему пришло извещение о долге за газ в его нежилом доме, расположенном в деревне Патрушево. При этом на момент получения претензии мужчина уже давно жил в Тюмени, а газовое оборудование по указанному в письме адресу было отключено от магистрали еще в 2011 году.

Несмотря на это, 11 февраля участнику событий на почту пришло исковое заявление от Тюменского районного суда. Руководство «Межрегионгаза» требовало погасить задолженность по договору поставки газа с 8 августа по 31 декабря 2017 года в размере 150 тысяч рублей. Правда, позже в суде ответчик изменил сумму требований, уменьшив ее до 36 тысяч рублей. Чем было обосновано такое изменение, компания не пояснила.

Сергей был удивлен таким положением дел и обратился за помощью к юристу Дмитрию. Тот сразу отметил, что суд прислал ему письмо без необходимых приложений.

«Суд не счел необходимым уведомить его о доказательствах, которыми истец обосновывает свои требования. Опять же делу, возбужденному судьей, не присвоен номер, что ставит под сомнение его регистрацию в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству», — пояснил Дмитрий.

Позже мужчина написал возражение в Тюменский районный суд. В нем хозяин собственности сообщил, что в 2011 году газовую трубу отключили от дома. Кроме того, у него есть свидетели прекращения поставки газа. «Природный газ ведрами не доставляется, силой мысли по воздуху не направляется к конкретному устройству, а подводки к газу нет», — комментирует Сергей.

В итоге 23 апреля к мужчине пришли сотрудники «Межрегионгаза», которые подтвердили, что дом не подключен к газовой сети. В связи с этим они отказались от заявленных исковых требований. Правда, по словам юриста, рабочие при посещении дома не вспомнили, установили ли заглушку на газовое оборудование, а актов, фотографий или иных документов нигде не нашли.

«Дело в том, что этот газ природный — он имеет свойство скапливаться в нишах. Есть вероятность, что Патрушево может взлететь на воздух. Еще стоит сказать, что с каждого человека за освидетельствование котла раз в квартал берут 600 рублей. Но вот тут котел стоял 10 лет, и ни разу никто не пришел проверять. Это должен делать мастер, потом поставить визу в лицензированную книжку, а у нас в ней пусто», — объясняет Дмитрий.

В ближайшее время Сергей собирается подать встречные требования и частную жалобу на компанию по этому поводу.

Виктория Макарова

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