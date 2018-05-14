«Газпром межрегионгаз Север» приписал тюменцу несуществующий долг

«Дело в том, что этот газ природный — он имеет свойство скапливаться в нишах. Есть вероятность, что Патрушево может взлететь на воздух. Еще стоит сказать, что с каждого человека за освидетельствование котла раз в квартал берут 600 рублей. Но вот тут котел стоял 10 лет, и ни разу никто не пришел проверять. Это должен делать мастер, потом поставить визу в лицензированную книжку, а у нас в ней пусто», — объясняет Дмитрий.