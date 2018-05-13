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В Тюменской области отмечено улучшение противопожарного состояния торговых центров

13 мая 2018, 14:16
Проведенные прокуратурой и МЧС проверки торговых центров положительно сказались на их пожарной безопасности.

Проведенные прокуратурой и МЧС проверки торговых центров положительно сказались на их пожарной безопасности.

Начиная с 28 марта и по сегодняшний день, в Тюменской области был проверен 701 объект, в том числе 22 торгово-развлекательных и 150 торговых центров. Специалисты ведомств оценивали готовности персонала объектов к реагированию в случае возникновения чрезвычайной ситуации, проводили тренировки по экстренной эвакуации и обучили более 6 тысяч человек. Также они проверили работоспособности систем оповещения и испытали на горючесть более 300 образцов отделочных материалов.

В период проверок было устранено более 2 тысяч нарушений требований пожарной безопасности, обслужено и приведено в исправное состояние порядка 700 систем противопожарной защиты, размещено 8 тысяч знаков пожарной безопасности и открыто около 2 тысяч эвакуационных выходов из зданий, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Тюменской области.

#Новости#Тюменская область#Пожарная безопасность#Торговые центры#Наиль Каримов#Общество
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