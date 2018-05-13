В Тюменской области отмечено улучшение противопожарного состояния торговых центров

Начиная с 28 марта и по сегодняшний день, в Тюменской области был проверен 701 объект, в том числе 22 торгово-развлекательных и 150 торговых центров. Специалисты ведомств оценивали готовности персонала объектов к реагированию в случае возникновения чрезвычайной ситуации, проводили тренировки по экстренной эвакуации и обучили более 6 тысяч человек. Также они проверили работоспособности систем оповещения и испытали на горючесть более 300 образцов отделочных материалов.