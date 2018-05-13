В Тюмени задержали подозреваемого в магазинной краже

Тюменские сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который около полугода назад ограбил магазин на Войновке и чуть не зарезал продавца.
Из материалов дела следует, что подозреваемый 29 ноября прошлого года зашел в один из магазинов на улице Станционной, ударил несколько раз ножом женщину-продавца и похитил дневную выручку в сумме 25 тысяч рублей.
Злоумышленником оказался ранее судимый 24-летний иностранец, уроженец одной из соседних стран. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В полиции не исключают, что задержанный мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба областного управления МВД.