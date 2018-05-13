В Тюмени благоустроят 40 дворовых территорий

В Тюмени в текущем году благоустроят 40 дворовых территорий площадью более 25 га, об этом было заявлено в ходе рабочего совещания в администрации города, на котором присутствовал губернатор региона Владимир Якушев, а также заместители и руководители управ административных округов.
Несмотря на то, что заключение договоров подряда на благоустройство дворовых территорий в Тюмени планируют осуществить до 1 июня, проектные решения уже представлены и согласованы с владельцами жилых помещений многоквартирных домов и председателями советов этих зданий, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.