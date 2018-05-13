В Тюмени благоустроят 40 дворовых территорий

В Тюмени в текущем году благоустроят 40 дворовых территорий площадью более 25 га, об этом было заявлено в ходе рабочего совещания в администрации города, на котором присутствовал губернатор региона Владимир Якушев, а также заместители и руководители управ административных округов.

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