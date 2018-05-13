nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени благоустроят 40 дворовых территорий

13 мая 2018, 11:16
В Тюмени в текущем году благоустроят 40 дворовых территорий площадью более 25 га, об этом было заявлено в ходе рабочего совещания в администрации города, на котором присутствовал губернатор региона Владимир Якушев, а также заместители и руководители управ административных округов.

В Тюмени в текущем году благоустроят 40 дворовых территорий площадью более 25 га, об этом было заявлено в ходе рабочего совещания в администрации города, на котором присутствовал губернатор региона Владимир Якушев, а также заместители и руководители управ административных округов.

Несмотря на то, что заключение договоров подряда на благоустройство дворовых территорий в Тюмени планируют осуществить до 1 июня, проектные решения уже представлены и согласованы с владельцами жилых помещений многоквартирных домов и председателями советов этих зданий, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

#Новости#Благоустройство#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25