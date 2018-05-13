В Ишимском социально-реабилитационном центре исполнили военные песни

В Ишимском социально-реабилитационном центре «Согласие» в честь Дня Победы воспитанники, работники учреждения, волонтеры и общественники исполнили военные песни.
Мероприятие получило название «Пропоем вместе песни Победы» и проходило, начиная с 7 мая. За это время в стенах социально-реабилитационного центра прозвучали такие популярные песни, как «Катюша», «Вальс фронтовой медсестры», «Майский вальс», «Журавли» и многие другие.
Также в проекте приняли участие дети, представители ишимской епархии, совета ветеранов Ишимского района и военно-патриотического клуба «Миротворец», сообщает пресс-служба регионального правительства.