В Ишимском социально-реабилитационном центре исполнили военные песни

Мероприятие получило название «Пропоем вместе песни Победы» и проходило, начиная с 7 мая. За это время в стенах социально-реабилитационного центра прозвучали такие популярные песни, как «Катюша», «Вальс фронтовой медсестры», «Майский вальс», «Журавли» и многие другие.