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В Ишимском социально-реабилитационном центре исполнили военные песни

13 мая 2018, 12:45
В Ишимском социально-реабилитационном центре «Согласие» в честь Дня Победы воспитанники, работники учреждения, волонтеры и общественники исполнили военные песни.

В Ишимском социально-реабилитационном центре «Согласие» в честь Дня Победы воспитанники, работники учреждения, волонтеры и общественники исполнили военные песни.

Мероприятие получило название «Пропоем вместе песни Победы» и проходило, начиная с 7 мая. За это время в стенах социально-реабилитационного центра прозвучали такие популярные песни, как «Катюша», «Вальс фронтовой медсестры», «Майский вальс», «Журавли» и многие другие.

Также в проекте приняли участие дети, представители ишимской епархии, совета ветеранов Ишимского района и военно-патриотического клуба «Миротворец», сообщает пресс-служба регионального правительства.

#Новости#Военные песни#День Победы#Ишим#Наиль Каримов#Общество
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