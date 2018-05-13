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Тюменских отцов с детьми приглашают на соревнования «База героев»

13 мая 2018, 14:56
Тюменских отцов со своими сыновьями приглашают принять участие в семейном военно-спортивном турнире «База героев», который состоится 12 июня на базе учебного центра федеральной противопожарной службы в областной столице.
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Дети

Тюменских отцов со своими сыновьями приглашают принять участие в семейном военно-спортивном турнире «База героев», который состоится 12 июня на базе учебного центра федеральной противопожарной службы в областной столице.

Участников турнира ожидают военно-спортивные, спасательные и образовательные этапы, благодаря которым юные жители регионального центра смогут познакомиться с особенностями работы силовых и спасательных структур.

Также на соревнованиях ожидается участие представителей Росгвардии, ГИБДД, регионального МЧС и скорой помощи. Попасть на проект может любой желающий, для этого отцу с ребенком необходимо зарегистрироваться в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Подобное мероприятие проводится в Тюмени уже не в первый раз. Ранее турнир проходил в ДК «Нефтяник», «Аванпосту», а также в городских парках и гимназиях областной столицы. Места постоянно меняются, так как с каждым разом все труднее и труднее подбирать испытания, заявил руководитель проекта «База Героев» Николай Петренко.

#Новости#Турнир#База героев#Дети#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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