Тюменских отцов с детьми приглашают на соревнования «База героев»

Тюменских отцов со своими сыновьями приглашают принять участие в семейном военно-спортивном турнире «База героев», который состоится 12 июня на базе учебного центра федеральной противопожарной службы в областной столице.
Участников турнира ожидают военно-спортивные, спасательные и образовательные этапы, благодаря которым юные жители регионального центра смогут познакомиться с особенностями работы силовых и спасательных структур.
Также на соревнованиях ожидается участие представителей Росгвардии, ГИБДД, регионального МЧС и скорой помощи. Попасть на проект может любой желающий, для этого отцу с ребенком необходимо зарегистрироваться в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Подобное мероприятие проводится в Тюмени уже не в первый раз. Ранее турнир проходил в ДК «Нефтяник», «Аванпосту», а также в городских парках и гимназиях областной столицы. Места постоянно меняются, так как с каждым разом все труднее и труднее подбирать испытания, заявил руководитель проекта «База Героев» Николай Петренко.