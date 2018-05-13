Тюменских отцов с детьми приглашают на соревнования «База героев»

Подобное мероприятие проводится в Тюмени уже не в первый раз. Ранее турнир проходил в ДК «Нефтяник», «Аванпосту», а также в городских парках и гимназиях областной столицы. Места постоянно меняются, так как с каждым разом все труднее и труднее подбирать испытания, заявил руководитель проекта «База Героев» Николай Петренко.