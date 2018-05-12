Тюменцев призывают присоединиться к благотворительной ярмарке для детей-сирот

Одна из тюменских организаций обратилась к творческим людям (хэндмейдерам) с просьбой принять участие в благотворительной ярмарке для детей-сирот.
Вырученные с продажи вещей хэндмейдеров деньги направят на помощь людям, которые оказались в сложном жизненном положении. Часть средств пойдет на организацию различных мероприятий для сирот.
Ярмарка пройдет 20 мая. В настоящее время в рамках проведения благотворительной акции уже собраны валяльные сувениры, мыло ручной работы, керамические изделия и вышивка.
По вопросам участия в благотворительной акции можно обратиться к координатору общественной организации Анне по телефону 8932327-40-25.