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Акция «Стоп ВИЧ» пройдет в Тюменской области с 14 по 19 мая

12 мая 2018, 17:03
В России отмечено снижение летальности среди зараженных вирусом СПИД людей — с 34% до 28%.

По сообщениям СМИ, в 2017 году 320 000 граждан РФ, зараженных вирусом СПИДа, получили антиретровирусную терапию (АРВТ), что на 23% больше, чем годом ранее.

Охват АРВТ среди всех заболевших ВИЧ составил 50%. В ходе лечения у 72% заболевших отмечается снижение вирусной активности.

Между тем в Тюменской области с 14 по 19 мая пройдет мероприятие «Стоп ВИЧ». В техникумах и университетах области молодые люди будут протестированы на наличие опасного заболевания.

Стоит отметить, что на Цветном бульваре 19 мая с 12 до 18 часов тюменцы смогут пройти анонимный тест на ВИЧ, сообщает Департамента здравоохранения Тюменской области.

#Новости#ВИЧ#Александр Мязин#Общество
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