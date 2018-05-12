Акция «Стоп ВИЧ» пройдет в Тюменской области с 14 по 19 мая

По сообщениям СМИ, в 2017 году 320 000 граждан РФ, зараженных вирусом СПИДа, получили антиретровирусную терапию (АРВТ), что на 23% больше, чем годом ранее.
Охват АРВТ среди всех заболевших ВИЧ составил 50%. В ходе лечения у 72% заболевших отмечается снижение вирусной активности.
Между тем в Тюменской области с 14 по 19 мая пройдет мероприятие «Стоп ВИЧ». В техникумах и университетах области молодые люди будут протестированы на наличие опасного заболевания.
Стоит отметить, что на Цветном бульваре 19 мая с 12 до 18 часов тюменцы смогут пройти анонимный тест на ВИЧ, сообщает Департамента здравоохранения Тюменской области.