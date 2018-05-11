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В Тюмень прибыл поезд из прошлого

11 мая 2018, 08:03
На железнодорожный вокзал Тюмени 9 мая прибыл необычный состав — поезд времен Великой Отечественной войны, непосредственный участник событий тех лет.

Ретро-поезд состоит из двух вагонов: «теплушки», где перевозили солдат и офицеров, и санитарного, где перевозили раненых и проводили срочные операции.

По словам начальника поезда, данный вагон в годы войны был приписан к Ленинградскому фронту, где «служил» с 1942 по 1945 годы. Когда начались реставрационные работы, на полу вагона можно было различить пятна крови, оставшиеся с военных лет.

После полуторачасовой стоянки ретро-поезд продолжил движение к следующей станции, где его также с нетерпением ждут желающие прикоснуться к частичке военной истории, сообщает «Тюменское время».

#Новости#День Победы#ЖД вокзал#Поезда#Алексей Колесов#Общество
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