В Тюмень прибыл поезд из прошлого

Ретро-поезд состоит из двух вагонов: «теплушки», где перевозили солдат и офицеров, и санитарного, где перевозили раненых и проводили срочные операции.
По словам начальника поезда, данный вагон в годы войны был приписан к Ленинградскому фронту, где «служил» с 1942 по 1945 годы. Когда начались реставрационные работы, на полу вагона можно было различить пятна крови, оставшиеся с военных лет.
После полуторачасовой стоянки ретро-поезд продолжил движение к следующей станции, где его также с нетерпением ждут желающие прикоснуться к частичке военной истории, сообщает «Тюменское время».