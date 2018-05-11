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Последний звонок прозвенит 22 мая для тюменских школьников

11 мая 2018, 11:33
Традиционно данное мероприятие проходит в конце мая, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались. Для 12000 тюменских выпускников 22 мая прозвенит последний звонок. В этот день также будет запрещена продажа алкогольной продукции.

Традиционно данное мероприятие проходит в конце мая, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались. Для 12000 тюменских выпускников 22 мая прозвенит последний звонок. В этот день также будет запрещена продажа алкогольной продукции.

Традиционно данное мероприятие проходит в конце мая, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались. Заметим, в 2017 году последняя линейка в тюменских школах состоялась 23 мая. Тогда в ней приняло участие 10 000 школьников, из которых 3 300 были выпускниками 11-х классов и 6 400 – ученики 9-х классов, сообщает Tumix.ru.

Напомним, что с 28 мая по 2 июля в России начинается сдача ЕГЭ для выпускников 11-х классов.

#Новости#Последний звонок#Школа#Александр Мязин#Общество
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