Последний звонок прозвенит 22 мая для тюменских школьников

Традиционно данное мероприятие проходит в конце мая, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались. Для 12000 тюменских выпускников 22 мая прозвенит последний звонок. В этот день также будет запрещена продажа алкогольной продукции.
Традиционно данное мероприятие проходит в конце мая, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались. Заметим, в 2017 году последняя линейка в тюменских школах состоялась 23 мая. Тогда в ней приняло участие 10 000 школьников, из которых 3 300 были выпускниками 11-х классов и 6 400 – ученики 9-х классов, сообщает Tumix.ru.
Напомним, что с 28 мая по 2 июля в России начинается сдача ЕГЭ для выпускников 11-х классов.