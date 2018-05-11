Подросток в Тюмени спас маму от угрозы убийства

Тревожный сигнал для полицейских прозвучал 9 мая в отделе полиции № 6 Тюмени. Стражам правопорядка позвонил подросток, который сообщил полицейским, что его маму угрожают убить.
Сотрудники МВД прибыли по указанному адресу и обнаружили пьяного безработного мужчину 1984 года рождения. Оперативники изъяли у злоумышленника нож и отвели в отдел полиции № 6.
По версии оперативников, между мужем и женой произошла бытовая ссора, в ходе которой мужчина стал угрожать женщине убийством, взяв в руки нож.
На данный момент сотрудники МВД возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ, сообщает Tumix.ru.
Напомним, 7 мая около 14:00 тюменский школьник попытался спасти котенка, однако достать с ветки животное и спуститься обратно мальчику не удалось. Для спасения ребенка и котенка горожане вызвали МЧС.