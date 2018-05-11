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Подросток в Тюмени спас маму от угрозы убийства

11 мая 2018, 13:36
В День Победы тюменские оперативники задержали пьяного мужчину, который грозил убить свою жену. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
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Полиция

Тревожный сигнал для полицейских прозвучал 9 мая в отделе полиции № 6 Тюмени. Стражам правопорядка позвонил подросток, который сообщил полицейским, что его маму угрожают убить.

Сотрудники МВД прибыли по указанному адресу и обнаружили пьяного безработного мужчину 1984 года рождения. Оперативники изъяли у злоумышленника нож и отвели в отдел полиции № 6.

По версии оперативников, между мужем и женой произошла бытовая ссора, в ходе которой мужчина стал угрожать женщине убийством, взяв в руки нож.

На данный момент сотрудники МВД возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ, сообщает Tumix.ru.

Напомним, 7 мая около 14:00 тюменский школьник попытался спасти котенка, однако достать с ветки животное и спуститься обратно мальчику не удалось. Для спасения ребенка и котенка горожане вызвали МЧС.

#Новости#Полиция#Дети#Александр Мязин#Происшествия
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