Парковочные вандалы разбивают машины тюменцев

«За 2 ночи в нашем районе разбили 3 автомобиля. Я нашла двух человек, которые говорят, что в ту ночь было задержание пьяного водителя, который бежал с Вересковой, где бросил машину. Его задержал сотрудник правоохранительных органов. Между ними завязалась драка. Я предполагаю, что во время потасовки они и задели мою машину»,– сообщает Юлия.