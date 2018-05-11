Парковочные вандалы разбивают машины тюменцев

Уже в течение нескольких дней вандалы портят чужие автомобили на парковке домов Лесобазы. Первый инцидент произошел в ночь на 9 мая.
Тюменцы возмущены происходящим. Им приходится обращаться в полицию и искать свидетелей.
«По улице Лесопарковой во дворе №15 кто-то разбил лобовое стекло нашей машины. Мы обратились в полицию. Судя по тому, в каком месте разбито стекло, удар пришелся сверху. Думаем, что виновник выбросил что-то из окна», – рассказала Валентина корреспондентам портала МегаТюмень.
В настоящий момент известно о нескольких случаях порчи авто. Следователям предстоит разобраться в случившемся. Похожий случай и у Юлии, ее машину также разбили, есть очевидцы ночной потасовки у дома №18 по улице Западносибирской. Именно здесь стоял припаркованный автомобиль.
«За 2 ночи в нашем районе разбили 3 автомобиля. Я нашла двух человек, которые говорят, что в ту ночь было задержание пьяного водителя, который бежал с Вересковой, где бросил машину. Его задержал сотрудник правоохранительных органов. Между ними завязалась драка. Я предполагаю, что во время потасовки они и задели мою машину»,– сообщает Юлия.