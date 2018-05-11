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Губернатор Тюменской области поздравил профсоюзного лидера с 60-летием

11 мая 2018, 15:46
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел встречу с руководителем регионального совета профсоюзов Михаилом Кивацким.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел встречу с руководителем регионального совета профсоюзов Михаилом Кивацким.

Встреча состоялась 11 мая, в день, когда Кивацкому исполнилось 60 лет. Владимир Якушев отметил значительный вклад руководителя Тюменского областного совета профсоюзов в повышение престижа и интереса к рабочим профессиям среди жителей области и защиту гражданского общества в регионе. Также губернатор поблагодарил его за работу и поздравил с 60-летним юбилеем.

«Вы многое сделали для укрепления взаимодействия и расширения диалога с органами государственной власти и бизнес-сообществом. В наше непростое время очень важна политика диалога и поиск в процессе него конструктивных решений», — цитирует Владимира Якушева пресс-служба губернатора региона.

Михаил Кивацкий начал свою карьеру в профсоюзах в 1983 году с поста председателя профкома.

#Новости#Профсоюзы#Владимир Якушев#Тюменская область#Наиль Каримов#Общество
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