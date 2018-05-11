Губернатор Тюменской области поздравил профсоюзного лидера с 60-летием

Встреча состоялась 11 мая, в день, когда Кивацкому исполнилось 60 лет. Владимир Якушев отметил значительный вклад руководителя Тюменского областного совета профсоюзов в повышение престижа и интереса к рабочим профессиям среди жителей области и защиту гражданского общества в регионе. Также губернатор поблагодарил его за работу и поздравил с 60-летним юбилеем.