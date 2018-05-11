Губернатор Тюменской области поздравил профсоюзного лидера с 60-летием

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел встречу с руководителем регионального совета профсоюзов Михаилом Кивацким.
Встреча состоялась 11 мая, в день, когда Кивацкому исполнилось 60 лет. Владимир Якушев отметил значительный вклад руководителя Тюменского областного совета профсоюзов в повышение престижа и интереса к рабочим профессиям среди жителей области и защиту гражданского общества в регионе. Также губернатор поблагодарил его за работу и поздравил с 60-летним юбилеем.
«Вы многое сделали для укрепления взаимодействия и расширения диалога с органами государственной власти и бизнес-сообществом. В наше непростое время очень важна политика диалога и поиск в процессе него конструктивных решений», — цитирует Владимира Якушева пресс-служба губернатора региона.
Михаил Кивацкий начал свою карьеру в профсоюзах в 1983 году с поста председателя профкома.