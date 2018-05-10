В подвале одного из домов в Тюмени обнаружили труп женщины

В пресс-службе СК РФ по Тюменской области корреспонденту Megatyumen.ru прокомментировали инцидент. «В настоящее время проводится процессуальная проверка по факту смерти женщины 1977 года рождения. Наши сотрудники производили осмотр тела в доме, обстоятельства смерти будут установлены в ходе расследования», – отметили в ведомстве.