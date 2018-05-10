В подвале одного из домов в Тюмени обнаружили труп женщины

Информацию подтвердили в следственном комитете России по Тюменской области. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Проводится доследственные мероприятия, уже назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.
В пресс-службе СК РФ по Тюменской области корреспонденту Megatyumen.ru прокомментировали инцидент. «В настоящее время проводится процессуальная проверка по факту смерти женщины 1977 года рождения. Наши сотрудники производили осмотр тела в доме, обстоятельства смерти будут установлены в ходе расследования», – отметили в ведомстве.