Студент Новосибирского колледжа в Барабинске ранил однокурсника и застрелился

Около 8:00 10 мая в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина в Барабинске один из студентов выстрелил из ружья в однокурсника, после чего застрелился. По словам учащихся колледжа, раненый молодой человек часто донимал студента.