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Студент Новосибирского колледжа в Барабинске ранил однокурсника и застрелился

10 мая 2018, 11:58
Около 8:00 10 мая в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина в Барабинске один из студентов выстрелил из ружья в однокурсника, после чего застрелился.

Около 8:00 10 мая в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина в Барабинске один из студентов выстрелил из ружья в однокурсника, после чего застрелился. По словам учащихся колледжа, раненый молодой человек часто донимал студента.

В инциденте пострадало еще трое человек. После первого выстрела они поспешили покинуть место происшествия, спрыгнув из окна второго этажа. В результате двое из них с переломами были отправлены в больницу.

По словам очевидцев, стрелявший студент пронес ружье в разобранном виде в портфеле. Молодой человек был спокойным и тихим.

На место ЧП прибыл губернатор региона. Правоохранительные органы пока воздерживаются от официальных комментариев. На месте инцидента работают полиция, МЧС, СК, они проводят экспертизы и допрашивают учащихся, сообщает паблик «АСТ-54».

Напомним, что 19 января ученик 9 класса школы № 5 в Улан-Удэ напал с топором на учеников 7 класса, а затем при помощи «коктейля Молотова» совершил поджог. В результате его действий ранения получили три ученика и учитель.

#Новости#Нападение#ЧП#Александр Мязин#Происшествия
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