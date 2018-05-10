Праздничный салют прошел в честь Дня Победы в Тюмени

Праздничные огни зажглись в 23.00 и продолжались 10 минут. Салют увидели зрители на набережной Туры, на улице Республики и со стороны Заречных микрорайонов, на мосту Влюбленных и на мостах на улицах Челюскинцев и Профсоюзной.