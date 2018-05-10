Праздничный салют прошел в честь Дня Победы в Тюмени

Праздничный салют состоялся, несмотря на дождливую погоду в городе. По традиции запуск зарядов происходил с территории бывшего фанерного комбината, что дает хороший обзор для тюменцев, пришедших посмотреть на салют.
Праздничные огни зажглись в 23.00 и продолжались 10 минут. Салют увидели зрители на набережной Туры, на улице Республики и со стороны Заречных микрорайонов, на мосту Влюбленных и на мостах на улицах Челюскинцев и Профсоюзной.
Из сообщений жителей города в соцсетях следует, что горожанам салют понравился. Тюменцы отмечают, что из-за непогоды праздничный салют пришлось наблюдать из окон квартир.
Напомним, что на организацию салюта в Тюмени было затрачено 500 000 рублей. В 2017 году фейерверк продлился 15 минут, сообщает «Тюменская линия».