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Праздничный салют прошел в честь Дня Победы в Тюмени

10 мая 2018, 11:46
В День Победы около 500 зарядов торжественного салюта осветили небо над Тюменью.

Праздничный салют состоялся, несмотря на дождливую погоду в городе. По традиции запуск зарядов происходил с территории бывшего фанерного комбината, что дает хороший обзор для тюменцев, пришедших посмотреть на салют.

Праздничные огни зажглись в 23.00 и продолжались 10 минут. Салют увидели зрители на набережной Туры, на улице Республики и со стороны Заречных микрорайонов, на мосту Влюбленных и на мостах на улицах Челюскинцев и Профсоюзной.

Из сообщений жителей города в соцсетях следует, что горожанам салют понравился. Тюменцы отмечают, что из-за непогоды праздничный салют пришлось наблюдать из окон квартир.

Напомним, что на организацию салюта в Тюмени было затрачено 500 000 рублей. В 2017 году фейерверк продлился 15 минут, сообщает «Тюменская линия».

#Новости#День Победы#Александр Мязин#Общество
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