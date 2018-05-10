После дождей в Тюмени вновь затопило улицы и дворы

«Администрация города как обычно ничего не может отсосать. Приходится чуть ли не на шпагат садиться, чтобы зайти в автобус и не наступить в лужу. А еще до остановки нужно через это болото пройти. Ну, "все для людей"», - подчеркнула одна из жительниц Тюмени.