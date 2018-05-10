После дождей в Тюмени вновь затопило улицы и дворы

По сообщениям горожан, огромные лужи образовались в спальных микрорайонах (Восточный 2, улица Созидателей, поселок ММС) и центре города. «21 век на дворе, а ливневки нет как в старых районах города, так и в новых», - прокомментировал ситуацию один из тюменцев.
Возмущает горожан и работа муниципальных служб. По мнению жителей областной столицы, регулярные потопы в городе связаны с плохим состояние дорог и недостаточной оперативностью работ муниципальных служб.
«Администрация города как обычно ничего не может отсосать. Приходится чуть ли не на шпагат садиться, чтобы зайти в автобус и не наступить в лужу. А еще до остановки нужно через это болото пройти. Ну, "все для людей"», - подчеркнула одна из жительниц Тюмени.
Напомним, проблемы с большим количеством осадков в Тюмени не первый раз привлекают внимание общественности. Ранее горожане решили «выставить на продажу» затапливаемый участок улицы Созидателей, расположенный в окрестностях Тюмени. Покупателям предложили использовать гигантскую лужу для разведения рыбы. Соответствующее объявление появилось 19 апреля на одном из интернет-сайтов.