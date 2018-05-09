Житель Тобольска после смертельного ДТП покинул место аварии и отремонтировал машину

Как сообщает «Наша Газета», трагедия произошла 1 мая 2018 года на 248-м километре автодороги. Сообщается, что водитель скрылся с места аварии и предпринял попытки скрыть повреждения на своем автомобиле.
Виновника смертельного ДТП удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения, расположенным на песчаном карьере вблизи трассы. После просмотра видеозаписей был определен подозреваемый — водитель грузового автомобиля, 52-летний житель Тобольска.
При осмотре автомобиля было выявлено, что недавно он подвергался ремонту. Водитель признал факт смертельного ДТП, уточнив, что скрылся с места аварии, потому что испугался.
В настоящее время водитель отбывает 7 суток ареста за то, что оставил место аварии. Помимо этого, против него возбуждено уголовное дело.