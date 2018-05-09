Тюмень отмечает 73-ю годовщину Великой Победы

«День Победы объединяет людей разных поколений, убеждений и взглядов в чувстве глубокого уважения к героической истории Отечества, воинским и трудовым подвигам сыновей и дочерей нашей Родины. В этот праздничный день люди целыми семьями выходят на площади и улицы, чтобы принять участие в торжественных шествиях и парадах, пройти в колонне Бессмертного полка. Каждый из нас своими добрыми помыслами и поступками выражает благодарность поколению победителей, отстоявшему свободу и независимость Родины, сокрушившему фашизм», — отметил он.