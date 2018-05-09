Тюмень отмечает 73-ю годовщину Великой Победы

В преддверии праздника с поздравительной речью выступил губернатор региона Владимир Якушев.
«День Победы объединяет людей разных поколений, убеждений и взглядов в чувстве глубокого уважения к героической истории Отечества, воинским и трудовым подвигам сыновей и дочерей нашей Родины. В этот праздничный день люди целыми семьями выходят на площади и улицы, чтобы принять участие в торжественных шествиях и парадах, пройти в колонне Бессмертного полка. Каждый из нас своими добрыми помыслами и поступками выражает благодарность поколению победителей, отстоявшему свободу и независимость Родины, сокрушившему фашизм», — отметил он.
Выступая на церемонии возложения цветов к мемориалам «Погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время», «Вечный огонь» и «Память», губернатор подчеркнул, что считает День Победы главным праздником страны.
Сегодня жителей города ждет насыщенная праздничная программа, рассчитанная на различные категории населения. Напомним, что в 10 часов утра начнется торжественное шествие по центральным улицам города, замыкать которое будет «Бессмертный полк». Завершится празднование Дня Победы ярким салютом.