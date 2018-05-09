Парад Победы в Тюмени возглавили Герой России и участник парада 1945 года

Ежегодно ветераны формируют парадные расчеты для участия в Параде Победы. В этом году по центральным улицам Тюмени проехала колонна из семи подобных единиц. Во главе были участник Парада Победы на Красной площади 1945 года, полковник в отставке Михаил Андреевич Никишин и Герой России Павел Павлович Сюткин. Павел Павлович специально прибыл в Тюмень из Сочи, где он проживает в настоящее время.