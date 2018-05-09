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Парад Победы в Тюмени возглавили Герой России и участник парада 1945 года

9 мая 2018, 15:03
В Тюмени прошел торжественный Парад, посвященный 73-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает «Тюменская линия», на сегодняшний день в Тюмени проживает немногим более 5 тыс. живых свидетелей Великой Отечественной войны: ветеранов и тружеников тыла.

Ежегодно ветераны формируют парадные расчеты для участия в Параде Победы. В этом году по центральным улицам Тюмени проехала колонна из семи подобных единиц. Во главе были участник Парада Победы на Красной площади 1945 года, полковник в отставке Михаил Андреевич Никишин и Герой России Павел Павлович Сюткин. Павел Павлович специально прибыл в Тюмень из Сочи, где он проживает в настоящее время.

Павел Сюткин был представлен к знанию Героя Российской Федерации только в 2008 году. В годы войны командование два раза подавало документы вышестоящему начальству о присвоении Павлу Павловичу звания Герой Советского Союза. Но получил заслуженную награду Павел Сюткин только через полвека после Победы. Виной тому – путаница в документах, которая характерна для канцелярии времен войны.

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