Выдавали себя за сотрудников службы соцобеспечения: дело тюменских мошенниц передано в суд

Прокуратура Центрального округа города Тюмени передала в суд дело в отношении двух тюменок, которые, выдавая себя за сотрудников службы социального обеспечения, похищали деньги у пенсионерок.
Из материалов дела следует, что фигурантки под вымышленным предлогом проникли в квартиру одной из жертв и, представившись сотрудниками службы социального обеспечения, попросили пожилую хозяйку жилплощади передать им денежные средства, якобы для переписи номеров купюр.
Злоумышленницы похищали деньги из квартир потерпевших, отвлекая их внимание осмотром труб. Прокуратура Центрального округа г.Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении двух тюменок 19 и 34 лет. Их обвиняют в краже, юную оферистку привлекут к ответсвенности еще и за мошенничество.
Потерпевшими лжеработниц службы социального обеспечения становились ветераны войны — труженицы тыла. В настоящее время по делу утверждено обвинительное заключение и передано в суд для рассмотрения по существу.
Девушкам за совершенные преступления грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 5 лет, лишение свободы на срок до 6 лет, сообщает старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Елена Мельникова.