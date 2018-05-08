Выдавали себя за сотрудников службы соцобеспечения: дело тюменских мошенниц передано в суд

Злоумышленницы похищали деньги из квартир потерпевших, отвлекая их внимание осмотром труб. Прокуратура Центрального округа г.Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении двух тюменок 19 и 34 лет. Их обвиняют в краже, юную оферистку привлекут к ответсвенности еще и за мошенничество.