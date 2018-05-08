Участок под строительство многоэтажки в Тюмени загрязнен токсичными отходами

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, один из земельных участков принадлежит компании «Запсибинтерстрой», которая планировала возведение на данной территории многоэтажных жилых домов.
Компания получила официальное предостережение от прокуратуры о недопустимости строительства жилых зданий на загрязненном участке. Начало строительных работ возможно только после полной очистки территории и предоставления результатов анализа проб земли.
Напомним, что следственный комитет Российской Федерации по Тюменской области уже возбудил уголовное дело по факту обнаружения на левом берегу реки Тура вблизи улицы Алебашевской токсичных отходов, содержащих полихлорированные бифенилы. Вред природе оценен в 137 миллионов рублей.
Схема загрязненного участка: