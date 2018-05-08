Участок под строительство многоэтажки в Тюмени загрязнен токсичными отходами

Напомним, что следственный комитет Российской Федерации по Тюменской области уже возбудил уголовное дело по факту обнаружения на левом берегу реки Тура вблизи улицы Алебашевской токсичных отходов, содержащих полихлорированные бифенилы. Вред природе оценен в 137 миллионов рублей.