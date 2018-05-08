nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Участок под строительство многоэтажки в Тюмени загрязнен токсичными отходами

8 мая 2018, 11:22
Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту загрязнения полихлорированными бифенилами двух земельных участков в городе. ПХБ относятся к I классу опасности отходов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, один из земельных участков принадлежит компании «Запсибинтерстрой», которая планировала возведение на данной территории многоэтажных жилых домов.

Компания получила официальное предостережение от прокуратуры о недопустимости строительства жилых зданий на загрязненном участке. Начало строительных работ возможно только после полной очистки территории и предоставления результатов анализа проб земли.

Напомним, что следственный комитет Российской Федерации по Тюменской области уже возбудил уголовное дело по факту обнаружения на левом берегу реки Тура вблизи улицы Алебашевской токсичных отходов, содержащих полихлорированные бифенилы. Вред природе оценен в 137 миллионов рублей.

Схема загрязненного участка:

#Новости#Загрязнение почвы#Строительная компания#Земельный участок#Недвижимость#Алексей Колесов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25