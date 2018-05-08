Тюменских автомобилистов просят не оставлять транспорт в зоне проведения парада

Кроме того, с 23 часов 8 мая начнется эвакуация припаркованного на проезжей части транспорта с улиц Первомайской, Водопроводной, 8 Марта, Орджоникидзе от Советской до Герцена, Республики, Ленина, Володарского, Хохрякова от улицы Профсоюзной до Челюскинцев.