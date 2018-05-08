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Тюменских автомобилистов просят не оставлять транспорт в зоне проведения парада

8 мая 2018, 14:03
Госавтоинспекция города Тюмени просит местных автомобилистов не парковать свой транспорт с 23 часов 8 мая в зоне проведения парада. Речь идет об участке улицы Республики до Челюскинцев.
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Тюмень

Госавтоинспекция города Тюмени просит местных автомобилистов не парковать свой транспорт с 23 часов 8 мая в зоне проведения парада. Речь идет об участке улицы Республики до Челюскинцев.

Кроме того, с 23 часов 8 мая начнется эвакуация припаркованного на проезжей части транспорта с улиц Первомайской, Водопроводной, 8 Марта, Орджоникидзе от Советской до Герцена, Республики, Ленина, Володарского, Хохрякова от улицы Профсоюзной до Челюскинцев.

ГИБДД Тюменской области просит автовладельцев заранее планировать маршруты своих поездок 9 мая с учетом ограничений движения в центральной части региональной столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

#Новости#День Победы#Автомобилисты#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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