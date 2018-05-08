Сергей Харциенко: «Гармония» от «Звезды» - для тех, кто ищет свою гармонию

Гармония — это когда тепло, слаженно и уютно. Гармония – это музыкальная симфония, созвучие и согласие. «Гармония» — это жилой квартал в Тюмени. Кто о нем не знает?
Новый жилой квартал со звучным именем начали возводить в марте 2015 года. В 2017 раньше срока была введена в эксплуатацию первая очередь. На сегодняшний день полным ходом идет строительство и продажи второй очереди – двух домов в 10 и 16 этажей. Они будут сданы в текущем году.
О том, как и для кого строится «Гармония», NashGorod.ru рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО «СК «Звезда» Сергей Харциенко.
- Сергей Александрович, есть мнение, что, выбирая квартиру, сегодня покупатель обращает внимание не столько на стены и пол, сколько на «начинку» комплекса в целом и даже на то, с кем придется быть в соседях. Вы согласитесь с этим?
- Безусловно, сегодня для покупателя не столько важна площадь квартиры, сколько ее планировка, функциональность и другие плюсы жилого комплекса в целом. Для каждой семьи важны свои стороны проекта: для одних важнее близость к школе, для других – закрытая территория двора и безопасное покрытие на детских площадках, для третьих - возможность хранения автомобиля в крытом паркинге и спуск туда на лифте, для четвертых - большая кухня-гостиная и так далее. В нашем комплексе воплощены все эти желания.
Конечно, покупателю хочется, чтобы соседи были тихими, мирными, чистоплотными и сговорчивыми. Мы, как застройщики, можем только сообщить, кто покупает наши квартиры. Чаще всего квартиры в «Гармонии» приобретают молодые семьи с детьми. Но есть также семьи из северных городов. Квартиры-студии нередко приобретают иногородним студентам. То есть люди в «Гармонии» различного возраста и интересов.
- Какова на сегодня доля покупателей, использующих ипотеку? Менялась ли эта доля в течение последних двух лет?
- Ипотека по-прежнему является удобным инструментом для приобретения жилья. Такой способ выбирают порядка 40-60% наших покупателей в разные периоды времени. Приобрести квартиру в «Гармонии» по ипотеке можно практически во всех банках, работающих в нашем регионе. Например, в Сбербанке ставка для наших объектов – от 9,4%. Также мы предоставляем рассрочку.
- Назовите три важных именно для Вас преимущества жилого квартала «Гармония».
- 1. Большие кухни-гостиные (13-20 квадратных метров) – мне нравится, что не нужна отдельная комната для гостей. Так квартира более функциональна.
2. Спортивные площадки, где можно поиграть в футбол.
3. Яркие фасады, единая архитектура, уникальность, узнаваемость комплекса – удобно объяснять гостям, где твой дом, и как добраться.
- Некоторые тюменцы уверены, что жилой квартал «Гармония» возводит другой застройщик и искренне удивляются, когда слышат фразу «Строительная компания «Звезда». Расскажите, как так получилось? Какова история появления нового имени на рынке застройщиков Тюмени?
- В 2015 году СК «Звезда» выступила Генеральным подрядчиком 1 очереди строительства жилого квартала «Гармония» в районе улиц Губернская – Закалужская – Московский тракт, застройщиком выступала другая компания. В октябре 2016 года статус Генподрядчика был изменен, и компания «Звезда» стала Застройщиком ЖК «Гармония». Но не все специалисты по недвижимости Тюмени в курсе этих изменений и тиражируют ошибочную информацию о застройщике жилого квартала «Гармония».
- Какие новые проекты «Звезда» готовит в обозримом будущем?
- В мае мы открываем продажи третьей очереди проекта «Гармония», за ней последует четвертая. В настоящее время осуществляется проектирование и оформление разрешительной документации на комплексную застройку жилого комплекса в районе учхоза. Всего же в портфеле СК «Звезда» имеется пять земельных участков общей площадью около 30 гектаров, которые мы будем застраивать современным и комфортным жильем.
- Спасибо за информацию!
- Всего доброго!