Сергей Харциенко: «Гармония» от «Звезды» - для тех, кто ищет свою гармонию

- Безусловно, сегодня для покупателя не столько важна площадь квартиры, сколько ее планировка, функциональность и другие плюсы жилого комплекса в целом. Для каждой семьи важны свои стороны проекта: для одних важнее близость к школе, для других – закрытая территория двора и безопасное покрытие на детских площадках, для третьих - возможность хранения автомобиля в крытом паркинге и спуск туда на лифте, для четвертых - большая кухня-гостиная и так далее. В нашем комплексе воплощены все эти желания.