«Одноклассники» запустили онлайн-акцию «Бессмертный полк»

Социальная сеть «Одноклассники» запустила онлайн-акцию #БессмертныйПолк, приуроченную ко Дню Победы.
В рамках акции пользователи ОК смогут поделиться с другими историями своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Кроме того, в День Победы, 9 мая, в соцсети появится праздничная эмоция и пройдут прямые эфиры Парадов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Севастополя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Читы, Владивостока и Хабаровска.
В 2017 году в День Победы в соцсети были опубликованы пользователями более 600 тысяч заметок с историями ветеранов и архивными снимками участников войны. В этом году, для удобного поиска и формирования ленты, в «Одноклассниках» введут хэштег #БессмертныйПолк.
Кроме того, при первом прослушивании музыки 9 мая, пользователи услышал аудиоролик с легендарным объявлением победы Юрием Левитаном, сообщает пресс-служба социальной сети «Одноклассники».