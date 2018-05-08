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«Одноклассники» запустили онлайн-акцию «Бессмертный полк»

8 мая 2018, 17:33
Социальная сеть «Одноклассники» запустила онлайн-акцию #БессмертныйПолк, приуроченную ко Дню Победы.

Социальная сеть «Одноклассники» запустила онлайн-акцию #БессмертныйПолк, приуроченную ко Дню Победы.

В рамках акции пользователи ОК смогут поделиться с другими историями своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Кроме того, в День Победы, 9 мая, в соцсети появится праздничная эмоция и пройдут прямые эфиры Парадов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Севастополя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Читы, Владивостока и Хабаровска.

В 2017 году в День Победы в соцсети были опубликованы пользователями более 600 тысяч заметок с историями ветеранов и архивными снимками участников войны. В этом году, для удобного поиска и формирования ленты, в «Одноклассниках» введут хэштег #БессмертныйПолк.

Кроме того, при первом прослушивании музыки 9 мая, пользователи услышал аудиоролик с легендарным объявлением победы Юрием Левитаном, сообщает пресс-служба социальной сети «Одноклассники».

#Новости#День Победы#Одноклассники#Наиль Каримов#Общество
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