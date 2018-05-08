«Одноклассники» запустили онлайн-акцию «Бессмертный полк»

В 2017 году в День Победы в соцсети были опубликованы пользователями более 600 тысяч заметок с историями ветеранов и архивными снимками участников войны. В этом году, для удобного поиска и формирования ленты, в «Одноклассниках» введут хэштег #БессмертныйПолк.